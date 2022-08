Đoković dokončno potrdil: 'Ne bom tekmoval v New Yorku'

"Na žalost letos ne bom tekmoval v New Yorku. Vsem igralcem želim dober turnir. Hvala mojemu #NoleFam-u za vso ljubezen, podporo. Nadaljeval bom vzdrževanje pripravljenosti in optimizma ter se veselim novih tekmovanj. Kmalu se vidimo!" je na družbenih omrežjih zapisal 35-letnik.

Novaku Đokoviću so nastop na zadnjem grand slamu sezone onemogočila v sredo posodobljena pravila Ameriške agencije za nadzor in preprečevanje bolezni. To bo že drugi grand slam v sezoni, ki ga bo Beograjčan izpustil, potem ko so ga avstralske oblasti tik pred začetkom OP Avstralije poslale nazaj v Srbijo.