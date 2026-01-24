Đoković dosegel rekordno 400. zmago na turnirjih za grand slam

* Izidi:
- Melbourne, OP Avstralije (64,4 milijona evrov):
- moški, 3. krog:
Lorenzo Musetti (Ita/5) - Tomaš Machač (Češ) 5:7, 6:4, 6:2, 5:7, 6:2;
Luciano Darderi (Ita/22) - Karen Hačanov (Rus/15) 7:6 (5), 3:6, 6:3, 6:4;
Jannik Sinner (Ita/2) - Eliot Spizzirri (ZDA) 4:6, 6:3, 6:4, 6:4;
Taylor Fritz (ZDA/9) - Stan Wawrinka (Švi) 7:6 (5), 2:6, 6:4, 6:4;
Novak Đoković (Srb/4) - Botic van de Zandschulp (Niz) 6:3, 6:4, 7:6 (4);
Ben Shelton (ZDA/8) - Valentin Vacherot (Mon/30) 6:4, 6:4, 7:6 (5);
- ženske, 3. krog:
Jessica Pegula (ZDA/6) - Oksana Selehmeteva (Rus) 6:3, 6:2;
Madison Keys (ZDA/9) - Karolina Pliškova (Češ) 6:3, 6:3;
Amanda Anisimova (ZDA/4) - Peyton Stearns (ZDA) 6:1, 6:4.
Wang Xinyu (Kit) - Linda Noskova (Češ/13) 7:5, 6:4;
Elise Mertens (Bel/21) - Nikola Bartunkova (Češ) 6:0, 6:4;
Maddison Inglis (Avs) - Naomi Osaka (Jap/16), odstop;
Iga Swiatek (Pol/2) - Ana Kalinskaja (Rus/31) 6:1, 1:6, 6:1.
Naslednja najboljša na lestvici zmag za veliki slam sta Švicar Roger Federer (369) in Američanka Serena Williams (365).
