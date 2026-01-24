Đoković dosegel rekordno 400. zmago na turnirjih za grand slam

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je postal prvi igralec, ki je zmagal na 400 tekmah za grand slam, kar mu je uspelo v Melbournu na poti v osmino finala na odprtem prvenstvu Avstralije. Osemintridesetletni srbski velikan je pod zaprto streho na osrednjem igrišču premagal Nizozemca Botica van de Zandschulpa s 6:3, 6:4, 7:6 (4).