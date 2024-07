Đoković za uvrstitev v četrtfinale gladko odpravil Runeja

Novak Đoković , ki je silovito začel in gladko dobil prvi niz, tako ostaja v igri za svoj in rekordni 25. naslov na turnirjih za grand slam. Sedemintridesetletni Srb, ki je doslej sedemkrat slavil na sveti travi (enkrat več je zmagal le Švicar Roger Federer ), je imel tudi v drugem nizu vse pod nadzorom, v tretjem takoj povedel z 2:0, pozneje pa ob slabi igri Runeja le še povečal prednost za gladkih 3:0 v nizih.

Musettija v četrtfinalu čaka 13. nosilec, Američan Taylor Fritz , ki je po treh urah in pol in preobratu ugnal četrtopostavljenega Nemca Alexandra Zvereva s 4:6, 6:7 (4), 6:4, 7:6 (3) in 6:3. Zverev je bil v prvih dveh nizih zanesljiv, v tretjem pa je Fritz v deveti igri odvzel servis tekmecu, dobil niz in nato še dva. Nemec naj bi imel ob koncu tudi nekaj težav s poškodbo.

V moški konkurenci je v četrtfinale napredoval še Italijan in 25. nosilec Lorenzo Musetti , ki je s 4:6, 6:3, 6:3 in 6:2 izločil Francoza Giovannija Mpetshija Perricarda ter se veselil svojega prvega četrtfinala na grand slamih v karieri.

V ženski konkurenci je Kazahstanka Jelena Ribakina ugnala rusko tekmico Ano Kalinsko. Četrta nosilka je proti 17. vodila s 6:3 in 3:0, nato pa je slednja dvoboj predala.

Ribakina, nekdanja zmagovalka, je kot četrta nosilka najvišje postavljena igralka, ki je ostala v konkurenci, in edina, ki je že slavila v Wimbledonu. Pred dvema letoma je za naslov ugnala Ons Jabeur.

Rusinja Kalinska, ki jo je vnovič spremljal njen partner in številka ena svetovnega tenisa, Italijan Jannik Sinner, je sicer dobro začela, toda po sedmih igrah zahtevala zdravniški odmor zaradi težav z desno roko. Po 12 igrah pa je tekmici predala dvoboj.

"Nikakor ni to način, na katerega sem si želela končati dvoboj. Ana je izjemna igralka in vem, da je trpela zaradi nekaj poškodb. Želim ji hitro okrevanje," je dejala Ribakina in dodala: "Ne čutim pritiska. Vsaka tekmica je težka in vem, da moram vedno igrati na najvišji ravni. Veseli me, da lepo napredujem na turnirju."