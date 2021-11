Đoković gladko v polfinale Pariza, Medvedjev končal Gastonovo pravljico

Srbski teniški igralec Novak Đoković je v četrtfinalu ATP mastersa v Parizu upravičil vlogo favorita in z 2:0 v nizih izločil nepostavljenega Američana Taylorja Fritza (6:4, 6:3). Drugi nosilec turnirja Danil Medvedjev pa je razžalostil domače gledalce, saj je zaključil pravljico Huga Gastona (7:6, 6:4).

Vsega 74 minut je potreboval Novak Đoković za zmago nad ameriškim predstavnikom Taylorjem Fritzem. Prvi igralec sveta, ki se je na turnejo vrnil po bolečem porazu na US Opnu proti Danilu Medvedjevu, je bil s predstavo v četrtfinalu zadovoljen. 24-letni Fritz se je predvsem v prvem nizu izkazal za žilavega nasprotnika, kar dvakrat je odvzel servis Noletu, toda ob serviranju v deseti igri se mu je zatresla roka, Đoković je izkoristil drugo set žogico in se veselil osvojenega prvega niza. Drugega je nato začel slabo, Američan se je nemudoma dokopal do 'breaka', toda Srb mu je hitro vrnil milo za drago in izenačil na 1:1. Ključni odvzem servisa se je zgodil v šesti igri, ko je Đoković izkoristil drugo 'break' žogico za odvzem servisa in povedel s 4:2.

icon-expand Novak Đoković FOTO: AP

Za Đokovića je bila sicer to šele druga tekma po finalu US Opna, saj je dvoboj osmine finala Gaël Monfils zaradi poškodbe predal še pred pričetkom. "Dva meseca sem bil odsoten s turneje. Zadnja tekmovalni obračun je bil finale US Opna, ostali fantje so igrali vsaj en ali celo dva turnirja pred Parizom. Vedel sem, da moram začeti dobro, intenzivno in da moram precej trenirati," je po tekmi razlagal Đoković, prvi igralec sveta. Ta se bo v polfinalu srečal s Poljakom Hubertom Hurkaczem, ki je v četrtfinalu ugnal Avstralca Jamesa Duckwortha.

icon-link Statistika dvoboja Đoković - Fritz FOTO: Sofascore.com