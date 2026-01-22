Naslovnica
Drugi športi

Đoković objemal priljubljeni fikus in se gladko uvrstil v tretji krog

Melbourne, 22. 01. 2026 07.42 pred 27 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Novak Đoković je proti Pedru Martinezu zmagal 100. na turnirjih velike četverice

Novak Đoković se je z lahkoto prebil v tretji krog OP Avstralije. Na igrišču Rod Laver Arena je v treh nizih s 6:3, 6:2 in 6:2 odpravil 141. igralca sveta, italijanskega kvalifikanta Francesca Maestrellija.

Novak Đoković
Novak Đoković
FOTO: Profimedia

Novak Đoković je znan po svojih včasih nenavadnih pripravah na tekme, med katere sodi tudi objemanje brazilskega fikusa v botaničnem vrtu v Melbournu. "To je moj najstarejši prijatelj tukaj v Melbournu. Tam je, da celi moje rane in mi dela družbo. Najino prijateljstvo traja že več kot 20 let," je pojasnil 38-letni nekdanji prvi igralec sveta, ki je OP Avstralije osvojil že desetkrat, večkrat kot kdorkoli v zgodovini.

Manj zanimiv je bil dvoboj, kjer je četrtopostavljeni Đoković v prvem nizu povedel s 3:0, nato pa imel pri vodstvu 5:2 kar štiri priložnosti, da tekmecu še drugič odvzame servis, a se je tekmec ubranil. 

Preberi še Slikovita objava: teniška zvezdnica pokazala gol hrbet s hudimi opeklinami

V drugem nizu sta sledila dva odvzema servisa, v zadnjem pa kar trije, a je tudi Đoković zapravil servis pri vodstvu s 4:1, a to hitro popravil in po dveh urah in 16 minutah napredoval.

Branilka naslova Američanka Madison Keys je nihala med zelo dobro in slabšo igro, a je na koncu premagala rojakinjo Ashlyn Krueger s 6:1, 7:5. Keysova, ki je v lanskem finalu presenetila Arino Sabalenko, je po težavni zmagi v prvem krogu priznala, da je bila zelo živčna in "preveč zadržana". Devetindvajsetletnica je odlično igrala v prvem nizu, v drugem pa se je morala vrniti po zaostanku 2:5.

Preberi še Sinner po predaji Gastona napredoval v drugi krog

"Začela sem zelo dobro, Ashlyn pa nekoliko počasneje. Pričakovala sem, da bo dvignila raven igre, kar ji je uspelo, meni pa je malce ušla iz rok," je povedala Keysova, ki je sezono začela z izpadoma v četrtfinalu na turnirjih v Brisbanu in Adelaide.

Jessica Pegula
Jessica Pegula
FOTO: Profimedia

V še enem ameriškem obračunu je šesta nosilka Jessica Pegula zlahka premagala svojo partnerico v dvojicah McCartney Kessler s 6:0, 6:2. Zelo prepričljiva je bila tudi četrta nosilka Američanka Amanda Anisimova, ki je Čehinjo Katerino Siniakovo ugnala s 6:1, 6:4. Iz turnirja pa je izpadla 25. nosilka Španka Paula Badosa, ki je lani izgubila v polfinalu proti Sabalenki, potem ko jo je presenetila 101. igralka sveta, Rusinja Oksana Selhmetjeva s 6:4 in 6:4.

V moški konkurenci so nosilci brez večjih težav napredovali. Peti nosilec Italijan Lorenzo Musetti je premagal rojaka Lorenza Sonega s 6:3, 6:3, 6:4. Ameriški osmi nosilec Ben Shelton je zanesljivo ugnal Avstralca Dana Sweenyja s 6:3, 6:2, 6:2. Med drugimi zmagovalci sta bila tudi 15. nosilec Rus Karen Hačanov in 16. nosilec Čeh Jakub Menšik. Slednji je premagal Španca Rafaela Jodarja premagal s 6:2, 6:4, 6:4.

tenis op avstralije đoković

