Đoković: Glas igralcev je premalo slišan

"Ne sedimo za pogajalsko mizo, kjer bi morali biti, ker nas niso priznali ne organizatorji turnirjev za grand slam ne kdo drug," je potožil Novak Đoković . Namesto tega se Združenji ATP in WTA posvetujeta s svetoma igralcev v okviru teh dveh organizacij, vendar zaradi njihove strukture znotraj ATP in WTA interesi igralcev niso 100-odstotno zastopani.

Teniška scena se trenutno ukvarja z vprašanjem podeljevanja točk za svetovni lestvici na travnati podlagi v Wimbledonu (od 27. junija do 10. julija).

Združenji ATP in WTA sta se prejšnji petek odločili, da v Wimbledonu letos ne bosta podelili točk svetovne lestvice. Razlog za to je izključitev igralcev iz Rusije in Belorusije zaradi ruske agresije proti Ukrajini. Zaradi tega so nekateri igralci že dejali, da bodo letos morda izpustili Wimbledon.