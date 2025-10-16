Đoković hvalil Sinnerja: Spominja me name v najboljših dneh

"Sinnerju, seveda," je brez oklevanja odgovoril Novak Đoković, ko so ga novinarji v Rijadu vprašali, kateremu igralcu je najbolj podoben.

Srb je nato pojasnil razloge za to primerjavo: "Je suhe postave kot jaz, udarja zelo močno, taktično deluje odlično in vedno uspe biti povsod. Spominja me name v mojih najboljših časih."