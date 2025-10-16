Svetli način
Drugi športi

Đoković hvalil Sinnerja: Spominja me name v najboljših dneh

Rijad, 16. 10. 2025 17.10 | Posodobljeno pred 35 minutami

Pred polfinalom ekshibicijskega turnirja Six Kings Slam v Savdski Arabiji je srbski teniški zvezdnik Novak Đoković priznal, da v Janniku Sinnerju vidi samega sebe: "Suh je kot jaz, udarja močno in ima izjemno razumevanje igre."

Novak Đoković
Novak Đoković FOTO: AP

"Sinnerju, seveda," je brez oklevanja odgovoril Novak Đoković, ko so ga novinarji v Rijadu vprašali, kateremu igralcu je najbolj podoben.

Srb je nato pojasnil razloge za to primerjavo: "Je suhe postave kot jaz, udarja zelo močno, taktično deluje odlično in vedno uspe biti povsod. Spominja me name v mojih najboljših časih."

Nole je Italijanu že večkrat izkazal spoštovanje. Sinner ga namreč že skoraj dve leti redno premaguje - dobil je zadnjih pet dvobojev -, vse od nepozabnega polfinala Davisovega pokala leta 2023, ko je rešil tri zaključne žoge in nato prišel do zmage. Lani sta se srečala tudi v Rijadu na bogato nagrajenem ekshibicijskem turnirju, kjer je Italijan ponovno slavil – v treh nizih.

Sinner komplimente vrača z enako mero spoštovanja. V intervjuju med arabskim turnirjem so ga vprašali, kaj bi si izposodil od velikih igralcev, če bi sestavljal popolnega teniškega mojstra. "Od Đokovića bi vzel bekhend in gibanje – pospeške, hitrost, vse," je dejal Sinner.

tenis đoković sinner
