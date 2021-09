Đoković in Bartyjeva brez težav v 3. krog OP ZDA

"Običajno sem zelo mirna oseba. To je brez dvoma ena od prednosti moje igre," je po zmagi dejala Bartyjeva, ki lovi svoj tretji naslov na turnirjih velike četverice in drugega zaporednega po Wimbledonu.

Ashleigh Barty je pri 5:3 v drugem nizu iz rok izpustila priložnost za zmago, tako da je mlada danska igralka prišla do izenačenja, na koncu pa so le prevladale izkušnje in znanje avstralske zvezdnice. Njena naslednja tekmica bo Američanka Shelby Rogers. Bartyjeva je pred dobrim tednom zmagala na pripravljalnem turnirju v Cincinnatiju in velja za prvo favoritinjo za naslov na zadnjem letošnjem turnirju za veliki slam. V tretji krog je napredovala tudi olimpijska prvakinja Benčičeva, tokrat 11. nosilka, potem ko je v zelo vetrovnih razmerah premagala Italijanko Martino Trevisan s 6:3 in 6:1. Benčičeva bo v naslednjem krogu lopar prekrižala z Američanko Jessico Pegula, ki je s 6:3, 6:2 ugnala Japonko Misaki Doi.

"Težjo je bilo igrati, saj so bile razmere težke, a po včerajšnjem slabem vremenu se nočem pritoževati. Hvala vsem za podporo s tribun. Vem, da danes ni bilo lahko priti sem," je dejala Švicarka. Napredovala je tudi Poljakinja Iga Swiatek, ki je s 3:6, 7:6 (3), 6:0 ugnala Francozinjo Fiono Ferro. V tretjem krogu se bo zmagovalka lanskega OP Francije in v New Yorku sedma nosilka pomerila proti Estonki Anett Kontaveit.