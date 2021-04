Đoković in Nadal v Monaku začela s prepričljivima zmagama

Čeprav Janniku Sinnerjunapovedujejo svetlo prihodnost, je Novak Đoković svojemu italijanskemu tekmecu hitro pokazal, da ga čaka še veliko dela, če želi nekoč slediti beograjskemu asu in ostalim teniškim velikanom, ki so serijsko osvajali največje naslove. 19-letnega Sinnerja je Đoković odpravil v 94 minutah s 6 : 4 in 6 : 2 v nizih, potem ko je sicer resda izgubil dva začetna udarca v prvem nizu in pokazal vsaj manjšo ranljivost v lovu za novim naslovom v "domači" kneževini.

"Občutek je izvrsten. Ravno tako je izvrstno igrati tukaj v Monaku, kjer prebivam, ta klub pa je moja baza za priprave že skoraj 15 let. Tako da je občutek, kot da bi igral doma,"je po dvoboju priznal Đoković."Dvoboj je bil zelo, zelo dober. Mislim, da je bila to izvrstna prva tekma. Velik izziv zame. Jannik je v formi in v Miamiju je igral v finalu. Res je igral dobro in se danes nekako držal v igri, uspelo mu je tudi najti prave udarce in pravo igro v pravem trenutku," je dolomitskega tekmeca pohvalil 14 let starejši Beograjčan.

Nadal: Proti Dimitrovu vedno naporna bitka

Še manj dela je imel z argentinskim kvalifikantom Federicom Delbonisom tretji nosilec letošnjega turnirja, Španec Rafael Nadal, ki je sezono na svoji najljubši podlagi odprl z zmago 6 : 1 in 6:2 v nizih. Enajstkratni zmagovalec Monte Carla je rešil tudi štiri od petih "break" priložnosti Delbonisa, zdaj pa ga v osmini finala čaka Bolgar Grigor Dimitrov.

"No, ja, dober začetek. Vedno se je dobro vrniti na turnirje z zmago, seveda. Mislim, da sem odigral soliden dvoboj. Moram nadaljevati. A začutil sem nekaj pozitivnih občutkov,"je povedal Nadal. "Odigrala sva že toliko tekem drug z drugim in poznava se že toliko časa ... Ja, spoštujem vsakega nasprotnika, seveda pa 'Fede' ni izjema. Odigral je nekaj izjemnih dvobojev na pesku in osvajal turnirje. Zato mu gre maksimalno spoštovanje. Mislim pa, da sem odigral zelo varen dvoboj. Dimitrov? Sezono je začel v zelo dobri formi. Bitka z njim je vedno naporna. Je izvrsten igralec, moj dober prijatelj. Tako da ja, moral bom igrati na najvišji ravni, če bom želel imeti priložnosti za napredovanje. Poskusil bom."