Đoković bo na OP ZDA v mešanih dvojicah združil moči s prijateljico

Turnir dvojic je bil lani temeljito prenovljen. Reforme so vključevale krajši sistem točkovanja v uvodnih krogih in nov termin, ki poteka v dveh dneh pred začetkom glavnega dela turnirja posameznikov, s čimer so želeli spodbuditi najboljše igralce k sodelovanju. Italijanska specialista za dvojice, Sara Errani in Andrea Vavassori, ki sta bila do sprememb kritična, bosta branila naslov, ki jima je lani prinesel ček v vrednosti milijona dolarjev.

Novak Đoković FOTO: Profimedia

Devetintridesetletni Novak Đoković in 28-letna Arina Sabalenka bosta med prvimi šestimi pari, izbranimi na podlagi svetovne lestvice, ko se bo 17. avgusta iztekel rok za prijave za četrti in hkrati zadnji grand slam v sezoni.

Wimbledonski zmagovalec Jannik Sinner, ki lani na OP ZDA ni nastopil v konkurenci mešanih dvojic, pred zadnjim turnirjem za veliki slam v sezoni daje prednost svojemu zdravju in bo izpustil tudi odprto prvenstvo Kanade med 2. in 13. avgustom. Carlos Alcaraz, ki je lani nastopil z Emmo Raducanu, okreva po poškodbi zapestja, zaradi katere je moral izpustiti tako odprto prvenstvo Francije kot Wimbledon.

Carlos Alcaraz še vedno okreva po poškodbi zapestja. FOTO: AP