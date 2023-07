Doković in Swiatkova gladko v tretji krog

Šestintridesetletni Srb, ki v Wimbledonu naskakuje rekordni dosežek Avstralke Margaret Court, ki je med letoma 1960 in 1973 dosegla 24 zmag na največjih turnirjih na svetu v Melbournu, Parizu, Wimbledonu in New Yorku, je sedem let mlajšega tekmeca iz dežele tam spodaj premagal po dveh urah in 29 minutah. Največ težav je imel v drugem nizu, njegov odpor je strl šele v podaljšani igri, manj razburljiva sta bila prvi in tretji niz.

Zmagovalca obeh letošnjih turnirjev za grand slam v Melbournu in Parizu v naslednjem krogu čaka zmagovalec argentinsko-švicarskega obračuna Tomas Martin Etcheverry – Stan Wawrinka.

V moški konkurenci so favorizirani igralci dosegli zmage, nekateri pa so se za napredovanje morali pošteno potruditi. Med njimi je bil tudi petopostavljeni Grk Stefanos Cicipas, ki je šele po petih nizih in skoraj štiri ure dolgem dvoboju premagal Avstrijca Dominica Thiema s 3:6, 7:6 (1), 6:2, 6:7 (5) in 7:6 (8), ter devetopostavljeni Američan Taylor Fritz. Ta je bil po hudem boju boljši od Nemca Yannicka Hanfmanna s 6:4, 2:6, 4:6, 7:5 in 6:3.

Tretjepostavljeni Rus Danil Medvedjev je ukanil Britanca Arthura Feryja s 7:5, 6:4 in 6:3, Bolgaru Grigoru Dimitrovu in Dancu Holgerju Runeju pa njuna tekmeca – Japonec Sho Shimabukuro in Britanec George Loffhagen – nista povzročila večjih težav. Prvi je zmagal s 6:1, 6:2 in 6:1, drugi pa s 7:6 (4), 6:3, 6:2.