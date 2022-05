Đoković in Swiatkova v četrtfinalu Rima

Prva nosilca in igralca sveta sta na teniškem turnirju v Rimu brez posebnih težav napredovala v četrtfinale. Srb Novak Đoković je v moški konkurenci v 3. krogu s 6:2 in 6:2 odpravil Švicarja Stana Wawrinko, Poljakinja Iga Swiatek pa je v ženski konkurenci izločila Belorusinjo Viktorijo Azarenka s 6:4 in 6:1.

icon-expand Iga Swiatek FOTO: AP Zmagovalec 20 turnirjev za grand slam Novak Đoković v Rimu lovi svoj šesti naslov na tem prizorišču, v naslednjem krogu ga čaka Kanadčan Felis Auger-Aliassime. Iga Swiatek pa nadaljuje izjemen niz. Lovi svojo peto zaporedno turnirsko zmago, hkrati pa je v dobila že 25. zaporedni dvoboj. V moški konkurenci so se v četrtfinale prebili še drugi nosilec, Nemec Alexander Zverev, četrti nosilec, Grk Stefanos Cicipas, peti nosilec Casper Ruud, deseti nosilec, Italijan Jannik Sinner, in Čilenec Christian Garin. V ženski konkurenci pa so v naslednjem krogu tudi že tretjepostavljena Belorusinja Arina Sabalenka, Kanadčanka Bianca Andreescu, Švicarka Jil Teichmann in Američanka Amanda Anisimova.