Đoković išče zmagovito vrnitev, v ženski konkurenci širok krog favoritinj

Če je prvo vprašanje pred začetkom turnirja, kako bo videti močno prilagojen turnir z omejenim številom gledalcev in sodelujočimi, ki so večino priprav preživeli v karanteni, je v ospredju mnenje poznavalcev, da nič od tega ne bi smelo predstavljati prevelike ovire za Novaka Đokovića. Številka ena moškega tenisa je v zadnjih desetih izvedbah prvenstva v deželi tam spodaj kar sedemkrat slavil in je po oceni stavnic prepričljivo prvi favorit. Največje vprašanje je njegova psihična pripravljenost po nekaterih spodrsljajih v drugi polovici lanske sezone.

Đoković je lahko predvsem sam sebi največji nasprotnik

Triintridesetletni Srb je z osvojenim naslovom pred letom dni svojo zbirko zmag na največjih turnirjih dvignil na 17 in še enkrat dokazal, da je kralj trde podlage Melbourna. Tu je zmagal svoj prvi turnir za veliki slam leta 2008, od takrat pa je v Melbournu dodal še sedem lovorik. Zmaga na OP Avstralije pa je bila tudi vrhunec lanske sezone za Đokovića, ki je zmagal na prvih štirih turnirjih sezone. Sledil je izbruh pandemije, nekajmesečna prekinitev vrhunskega tenisa, Srb pa je od takrat pokazal nekaj razpok v svoji zmagovalni miselnosti.

Po mnenju poznavalcev je s tem dokazal, da je lahko predvsem sam sebi največji nasprotnik. Vse se je začelo s turnejo Adria Tour, s katero je v času začetka globalne pandemije želel na regionalni ravni ohraniti teniško dogajanje. Đokovićev namen je bil plemenit, a sledila sta obdobje nepazljivosti in prevelike sproščenosti v času širjenja novega koronavirusa ter izbruh okužb v krogu sodelujočih. Tudi Đokovića in njegove žene, kar je pripeljalo do predčasne prekinitve turneje.

Zadeve so se zanj še poslabšale, ko je po ponovnem zagonu elitnega tenisa neslavno predčasno zaključil naslednjega od velike četverice turnirjev, odprto prvenstvo ZDA. V osmini finala je v izbruhu jeze udaril žogico, ki je zadela linijsko sodnico, s tem pa si je prislužil diskvalifikacijo. Na OP Francije pa se v finalu ni mogel kosati s kraljem peska Rafaelom Nadalom, ki je s tem osvojil 20. veliki slam.

Zdaj ima priložnost, da vse to pusti za sabo in osvoji 18. naslov za veliki slam. V odsotnosti Švicarja Rogerja Federerja, ki še okreva po dvojni operaciji kolena, mu po ocenah stavnic največjo oviro predstavlja Rus Danil Medvedev. V krog favoritov pa sodita tudi Nadal, ki se v zadnjem času sicer ubada z bolečinami v hrbtu, in lanski finalist, Avstrijec Dominic Thiem. V širši krog favoritov sodita tudi Nemec Alexander Zverevin Grk Stefanos Cicipas. Napovedovanje poteka turnirja pa je še toliko bolj nehvaležno zaradi močno prilagojenih razmer za igranje in doseganje vrhunske forme v času pandemije, kar bi znalo nekoliko premešati karte.