Đoković izpušča zaključni turnir

Atene, 08. 11. 2025 23.08 | Posodobljeno pred eno minuto

STA
Le nekaj ur po tem, ko je v Atenah osvojil 101. turnir v karieri, je 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam, Srb Novak Đoković, odpovedal udeležbo na zaključnem turnirju sezone v Torinu, ki se bo začel v nedeljo. Kot razlog so prireditelji navedli poškodbo rame.

Novak Đoković
Novak Đoković FOTO: AP

Nadomestil ga bo Italijan Lorenzo Musetti, ki ga je prav Novak Đokovič premagal v finalu Aten.

"Veselil sem se nastopa v Torinu, vendar sem po turnirju v Atenah prišel do spoznanja, da je stanje poškodbe slabo, zato sem moral odpovedati udeležbo," je sporočil sedemkratni zmagovalec zaključnih turnirjev.

V skupini Bjorn Borg bodo tako nastopili branilec naslova, Italijan Jannik Sinner, Kanadčan Felix Auger-Aliassime, Američan Ben Shelton in Nemec Alexander Zverev, v skupini Jimmy Connors pa Španec Carlos Alcaraz, Američan Taylor Fritz, Avstralec Alex de Minaur in Musetti.

tenis zaključni turnir đoković
