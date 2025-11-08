Đoković izpušča zaključni turnir

Nadomestil ga bo Italijan Lorenzo Musetti, ki ga je prav Novak Đokovič premagal v finalu Aten.

"Veselil sem se nastopa v Torinu, vendar sem po turnirju v Atenah prišel do spoznanja, da je stanje poškodbe slabo, zato sem moral odpovedati udeležbo," je sporočil sedemkratni zmagovalec zaključnih turnirjev.

V skupini Bjorn Borg bodo tako nastopili branilec naslova, Italijan Jannik Sinner, Kanadčan Felix Auger-Aliassime, Američan Ben Shelton in Nemec Alexander Zverev, v skupini Jimmy Connors pa Španec Carlos Alcaraz, Američan Taylor Fritz, Avstralec Alex de Minaur in Musetti.