Đoković izrazil nezadovoljstvo nad poslovilno slovesnostjo Nadala

Poslovilno slovesnost svojega rivala sta si nameravala ogledati tudi Andy Murray in Novak Đoković , vendar se je ta zgodila prej, kot je bilo to načrtovano.

"Ne poznam podrobnosti o tem, kako so si oni zamislili slovesnost, vem pa, da je bil prvotni načrt, da jo izpeljejo po polfinalu turnirja, če bi Španija napredovala. Jaz in Murray sva nameravala biti tam, v najin urnik nisva uspela stlačiti ogleda četrtfinala, vendar sva bila odločena, da prideva na polfinale," je Đoković dejal predstavnikom sedme sile.

Đoković in Nadal sta odigrala 60 medsebojnih obračunov, od tega jih je 31 pripadlo Srbu, med drugim tudi njun zadnji dvoboj, ko sta se udarila na olimpijskih igrah. "Skupaj sva bila na igrišču v Rijadu, to je bil zelo lep trenutek. Videl sem ga igrati na Roland-Garrosu, udarila sva se na olimpijskih igrah ... In če me vprašate, njegova slovesnost, ni bila izpeljana primerno. Mogoče še sam Rafa ni vedel, ali bo še igral ali ne in mogoče je bilo takrat prepozno, da bi izpeljali kaj večjega."

"Ne vem, mogoče Rafa ni želel narediti prevelikega cirkusa, da ne bi motil ostalih ekip in tekem. Ampak žal mi je, da nisem bil tam," je žalostno sklenil srbski tenisač.