Đoković: Jasno je, da bom zdaj še toliko bolj previden

"Jasno je, da bom zdaj še toliko bolj previden, ko bom po igrišču udarjal teniško žogico,"je pred začetkom pariškega slama na legendarnih igriščih Roland Garrosa dejal Novak Đoković. "To je nekaj, kar je ostalo v mojih mislih in bo tam še dolgo, seveda. Prepričan sem, da bom naredil vse, da napake ne ponovim. Kar se je zgodilo, se je zgodilo, to sem moral sprejeti in iti naprej."

Poleg tega, da je iz rok izpustil lepo priložnost za svoj že 18. naslov na velikih slamih, s čimer bi se na večni lestvici še približal največjima rivaloma Švicarju Rogerju Federerjuin Špancu Rafaelu Nadalu, je moral predati tudi 250.000 dolarjev (214.934 evrov) zagotovljenega zaslužka, ki izvira iz skupne denarne pogače turnirja. Ker se ni pojavil na novinarski konferenci in zaradi tega, ker je z žogico zadel linijsko sodnico, je moral plačati še 15.045 evrov.

Da bi negativna čustva na igrišču ostala čim manj časa

Đoković, ki se je linijski sodnici takoj opravičil osebno in kasneje tudi prek družbenih omrežij, se je na igrišča vrnil na turnirju v Rimu, kjer je podrl rekord Nadala po številu osvojenih naslovov na turnirjih serije masters. Večkrat je sicer izgubil živce in bil v četrtfinalu deležen opozorila sodnika zaradi udarca z loparjem, ki se je raztreščil na pesku, v polfinalu pa ga je sodnik opozoril zaradi kletvic. A Đoković pred začetkom dogajanja v Parizu pravi, da dogodki v New Yorku niso "občutno vplivali" na njegovo počutje med dvoboji.

"Nisem čutil kakršne koli čustvene motnje ali tega, da bi mi bilo težko igrati in še vedno izražati moja čustva na kakršen koli način," je o svojih nastopih v Rimu povedal Đoković. "Seveda poskušam negativna čustva na igrišču ohraniti čim manj časa, kot je to mogoče. A ne bom se vznemirjal zaradi tega. To poskušam sprejeti, si oprostiti in iti naprej," je še povedal Đoković.

Srbskemu zvezdniku, prvemu nosilcu turnirja in prvemu igralcu z računalniške lestvice ATP, je žreb v prvem krogu namenil dvoboj z nepostavljenim 22-letnim Švedom Mikaelom Ymerjem. Skupaj z Nadalom imata do finala (na papirju) lažjo pot kot denimo Avstrijec Dominic Thiem, ki se je na US Opnu po suspenzu Đokovića in ob odsotnosti Nadala ter Federerja razveselil največjega uspeha v karieri. Nadal, ki je v karieri kar 12-krat osvojil naslov na OP Francije, bo tudi tokrat ob Đokoviću glavni favorit za končno zmago.