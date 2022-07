Đoković je končno premagal razjarjenega Kyrgiosa in se vpisal med legende

Novak Đoković se je v finalu Wimbledona soočil s pričakovano razjarjenim Nickom Kyrgiosom in po izgubljenem prvem nizu zmagal 4:6, 6:3, 6:4 in 7:6. Srb je osvojil svoj četrti zaporedni Wimbledon, skupno sedmega in svoj 21. naslov na turnirjih velike četverice.

Novak Đoković je v svojem otroštvu sanjal, da bo nekoč tako kot njegov idol Pete Sampras osvojil Wimbledon. To mu je prvič uspelo leta 2011, drugič leta 2014, tretjič leta 2015 in tako naprej. Lani je osvojil že šestega, zdaj je prišla priložnost, da izenači dosežek igralca, zaradi katerega je takrat, davno tega v Beogradu pred ogledalom dvigoval papirnati pokal. V rekordnem 32. finalu grand slama lovi sedmi Wimbledon naslov. Lastnik 20 grand slam naslovov je 38 zaporednih izzivalcev na osrednjem igrišču All England kluba porazil. Njegov nasprotnik? Nick Kyrgios do zdaj ni osvojil niti enega turnirja velike četverice, to je zanj po prvem polfinalu na teh turnirjih (po predaji Nadala ni bil odigran) bil prvi nastop v finalu. V vseh pogledih je Đoković pred srečanjem bil velik favorit, čeprav je Kyrgios en redkih igralcev, ki se lahko pohvali z dejstvom, da proti Srbu še ni izgubil. Leta 2017 ga je v Acapulcu in Indian Wellsu premagal dvakrat zapored brez izgubljenega niza.

Močan servis Kyrgiosa je odločil prvi niz Oba sta pred srečanjem priznala, da bodo živci odigrali pomembno vlogo, odločale naj bi malenkosti. Srb je dodal, da je servis Avstralca izjemno močno orožje, ki vedno doda veliko pomembnost nasprotnikovemu servisu. To se je pokazalo v peti igri prvega niza, ko je Đoković pri break priložnosti za Kyrgiosa svoj servis dvakrat zapored usmeril v mrežo in Avstralec je povedel 3:2. Sicer vročekrvni Avstralec je na začetku srečanja bil bil hladen kot tuš po dolgi noči pijančevanja. Njegov vedno prepričljiv servis je bil tokrat naravnost zastrašujoč. Šesto igro na svoj servis je zlahka osvojil, v sedmi pa je zbrano občinstvo že zabaval z uspešnim udarcem med nogama. Đoković je sicer dobro serviral, a kljub temu je Kyrgios v deseti igri srečanja dobil prvo priložnost, da osvoji prvi niz. Takrat so se prvič pojavili tolikokrat omenjeni živci, Đoković je po zaostanku 30:40 izenačil na 40:40. Avstralec se je kljub začasnemu padcu zbral in na naslednjih dveh servisih enemu najboljših obrambnih igralcev v zgodovini tenisa na drugo stran mreže poslal dve neustavljivi žogi.

Miren Đoković spremenil pristop in zbudil avstralskega leva Še tretjič zapored na letošnjem Wimbledonu, se je Srb soočil z zaostankom po prvem nizu. Jannik Sinner, ki je v četrtfinalu vodil kar 2:0 in Cameron Norrie po vodstvu nista imela več možnosti, saj je Đoković v zadnjih treh nizih proti obema nasprotnikoma osvojil vse igre na svoj servis. Srb je potreboval nekaj podobnega, če je želel premagati zelo razpoloženega in mirnega nasprotnika. Želeno igro je Srb v drugem nizu našel. Če je Avstralec v prvem nizu kar tri igre na svoj servis dobil brez osvojene točke nasprotnika, se je v drugem nizu zanje moral pošteno namučiti.

Srb je v četrti igri nasprotnikovo servis igro suvereno osvojil brez osvojene točke Kyrgiosa. Đokovićev servis v nadaljevanju ni popuščal in v deveti igri je imel priložnost, da zmagi v nizih izenači. Sledilo je presenečenje Kyrgiosa, ki se je zbudil in povedel 40:0. To so trenutki v katerih šampioni uživajo in Đoković je počasi, točko za točko prednost nasprotnika topil do izenačenja 40:40. Živci in malenkosti, to kar sta oba finalista napovedala, da bo odločilno, se je uresničilo. Tretji igralec sveta je kljub zaostanku ostal popolnoma miren, saj se je v tem položaju znašel že neštetokrat, Kyrgios pa je prvič bruhnil lavo iz svojega čustvenega vulkana, ko se je po izgubljenemu drugemu nizu usedel na svoj stol. Njegov močan glas je zadonel po polnem osrednjem igrišču, njegovi najbližji podporniki pa so bili tarče močnih besed.

Tretji niz je bil ključen Tretji niz se je začel s servisno igro Kyrgiosa, ki je nasprotniku hitro ponudil dve break priložnosti, a Đoković ju ni izkoristil. Avstralec, ki vedno deluje kot človek, ki se s prsti drži roba prepada, se je dvignil in poskrbel, da finale še ni bilo odločeno. Vseskozi je glasno komuniciral z navijači, svojim taborom in sodnikom. Med peto igro tretjega niza smo namreč bili priča prepiru Kyrgiosa s sodnikom. Čeprav je igro na svoj servis po dveh asih osvojil, se je med odmorom med igrama glasno prepiral s Francozom Renaudom Lichtensteinom. V ozadju klasičnega Kyrgiosovega cirkusa pa je mirno potekal tretji niz v katerem sta oba servirala odlično. Do devete igre, ko je vse bolj razjarjeni Kyrgios končno popustil. Po vodstvu 40:0 je Đoković igro izenačil na 40:40, sledila pa sta servisa Avstralca, ki sta sodeč po monologu usmerjenem proti njegovemu taboru, bila drugotnega pomena. Posledično je igro osvojil Đoković, ki je v nadaljevanju v senci avstralčevega izbruha mirno osvojil tretji niz.

Kratek odmor pred četrtim nizom za četrti zaporedni naslov Po koncu tretjega niza je Đoković odšel v slačilnico na krajši odmor. Kyrgios je ves čas sedel na svojem stolu in komuniciral s seboj ter svojim taborom. Kaj je drvelo po njegovi glavi ne vemo, a dejstvo je bilo, da v obeh izgubljenih nizih ni bil daleč od zmage. Obakrat je odločila zgolj ena igra, ki jo je izgubil na svoj servis. Po povratku Đokovića na sveto travo so se strasti vsaj malo umirile. Oba igralca sta še naprej odlično servirala in redno osvajala igre na svojem servisu. Vse do podaljšane igre četrtega niza. Bolje jo je začel Đoković, ki je na prvih treh servisih Kyrgiosa prišel do mini breaka in povedel s 5:1. V četrtem nizu pa podaljšano igro zmagal s 7:3. Beograjčanu so se sanje še sedmič uresničile, pokal je na sveti travi v zrak dvignil tolikokrat kot njegov idol. "Ne morem povedati kaj vse mi ta turnir in ta pokal pomenita. Vedno bo najbolj pomemben zame, ker me je navdihnil, da začnem igrati tenis. Leta 1992 sem videl Peta Samprasa kako je osvojil ta pokal. Očeta in mamo sem takoj prosil za lopar," je po srečanju dejal Đoković, ki je kljub obrambi naslova s tretjega mesta na lestvici ATP padel na sedmo.

'Nikoli nisem mislil, da bom tako lepo govoril o tebi' "Mislim, da sem igral dobro, ampak moram čestitati Novaku in njegovi ekipi. Nato pa se moram še opravičiti sodniku, nisva vedno v najboljših odnosih, ampak te cenim. Seveda se bom zahvalil tudi občinstvu. Izmučen sem in upam, da bom nekega dne spet tu, ne vem, če mi bo to uspelo," je vidno utrujeni Avstralec dejal po porazu. Odnos med Kyrgiosom in Đokovićem je dolga leta bil zelo napet predvsem zaradi ostrih kritik, ki jih je Avstralec večkrat namenil Srbu. Od januarja letos, ko je Kyrgios po dogodkih pred OP Avstralije javno podprl Đokovića, pa je njun odnos veliko boljši. Pred finalom sta se na družabnih omrežjih celo pošalila, da bo zmagovalec poražencu plačal večerjo, "zato pa je Nick tudi izgubil," se je še pošalil Đoković. Nedavno je Kyrgios njun odnos opisal z besedo 'bromace' (odnos podoben ljubezni med bratoma op. a.), Đoković pa je na novinarski konferenci po polfinalu rekel, da še nista tam.