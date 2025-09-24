'Đoković je najboljši v zgodovini, Nadal in Federer delita drugo mesto'

Redko je viden, še redkeje se pojavlja v medijih. A ko tu in tam spregovori, ga vsi poslušajo. Po mnenju mnogih bi bil najboljši teniški igralec vseh časov, če bi le "potegnil" kariero še za kakšno leto-dve. Bjorn Borg je teniški lopar vrgel v kot pri 25 letih, ko je osvojil že enajst velikih slamov. Trenutno je "okupiran" s promocijo svoje avtobiografije. Ob robu nje je v pogovoru z otoškimi mediji razkril svoje cenjeno mnenje glede najboljših posameznikov vseh časov. Za Šveda dileme ni.

Bjorn Borg je hitro končal kariero, a pustil neizbrisljiv pečat. Kljub temu, da je bilo vsega konec že po 25 letih, se ga vedno znova uvršča v pogovore, ko se špekulira o najboljših posameznikih vseh časov. A za 69-letnega Šveda ni dvoma.

"Novak Đoković je najboljši vseh časov. Rafael Nadal in Roger Federer pa si delita drugo mesto. Zame ni dileme," je za Sky Sports razpredal Borg, ki je osvojil enajst velikih turnirjev četverice. "Neverjetno je, kako igra pri 38 letih," je poudaril Šved, ki računa, da bo Srb vendarle uspel priti do velikega meta ...

Bjorn Borg in Novak Đoković FOTO: AP icon-expand

"Vem, da z vso silo napada svoj 25 veliki slam. Težko bo. Carlos Alcaraz in Jannik Sinner sta izjemna, toda ni nemogoče, da ga Novak osvoji. Upam, da bo igral še naslednjo sezono," je Sky-ju še zaupal Bjorn Borg, ki bi, v to so skoraj vsi prepričani, v karieri osvojil več kot 20 slamov, če bi igral še nekaj let.

"Imel sem vsega dovolj. To ni bilo življenje. To je bilo trpljenje. Bil sem zaprt v sobah, nikamor nisem mogel. Povsod so me spremljali in takrat ni bilo nobene zaščite ali varovanja. Sedaj je vse drugače. V takšnih razmerah bi igral tudi jaz," je še priznal eden največjih vseh časov.

Björn Borg FOTO: AP icon-expand

Đoković se vrača

Novak Đoković se bo na igrišča vrnil na mastersu v Šanghaju, ki se bo začelo 1. oktobra. "Vrača se. Štirikratni zmagovalec se bo letos vrnil v Šanghaju," so na družbenih omrežjih zapisali kitajski prireditelji. Đoković je ta turnir doslej dobil v letih 2012, 2013, 2015 in 2018.