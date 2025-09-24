Svetli način
'Đoković je najboljši v zgodovini, Nadal in Federer delita drugo mesto'

London, 24. 09. 2025 07.50 | Posodobljeno pred 1 uro

Redko je viden, še redkeje se pojavlja v medijih. A ko tu in tam spregovori, ga vsi poslušajo. Po mnenju mnogih bi bil najboljši teniški igralec vseh časov, če bi le "potegnil" kariero še za kakšno leto-dve. Bjorn Borg je teniški lopar vrgel v kot pri 25 letih, ko je osvojil že enajst velikih slamov. Trenutno je "okupiran" s promocijo svoje avtobiografije. Ob robu nje je v pogovoru z otoškimi mediji razkril svoje cenjeno mnenje glede najboljših posameznikov vseh časov. Za Šveda dileme ni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Bjorn Borg je hitro končal kariero, a pustil neizbrisljiv pečat. Kljub temu, da je bilo vsega konec že po 25 letih, se ga vedno znova uvršča v pogovore, ko se špekulira o najboljših posameznikih vseh časov. A za 69-letnega Šveda ni dvoma. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Novak Đoković je najboljši vseh časov. Rafael Nadal in Roger Federer pa si delita drugo mesto. Zame ni dileme," je za Sky Sports razpredal Borg, ki je osvojil enajst velikih turnirjev četverice. "Neverjetno je, kako igra pri 38 letih," je poudaril Šved, ki računa, da bo Srb vendarle uspel priti do velikega meta ...

Bjorn Borg in Novak Đoković
Bjorn Borg in Novak Đoković FOTO: AP

"Vem, da z vso silo napada svoj 25 veliki slam. Težko bo. Carlos Alcaraz in Jannik Sinner sta izjemna, toda ni nemogoče, da ga Novak osvoji. Upam, da bo igral še naslednjo sezono," je Sky-ju še zaupal Bjorn Borg, ki bi, v to so skoraj vsi prepričani, v karieri osvojil več kot 20 slamov, če bi igral še nekaj let. 

"Imel sem vsega dovolj. To ni bilo življenje. To je bilo trpljenje. Bil sem zaprt v sobah, nikamor nisem mogel. Povsod so me spremljali in takrat ni bilo nobene zaščite ali varovanja. Sedaj je vse drugače. V takšnih razmerah bi igral tudi jaz," je še priznal eden največjih vseh časov.

Björn Borg
Björn Borg FOTO: AP

Đoković se vrača
Novak Đoković se bo na igrišča vrnil na mastersu v Šanghaju, ki se bo začelo 1. oktobra. "Vrača se. Štirikratni zmagovalec se bo letos vrnil v Šanghaju," so na družbenih omrežjih zapisali kitajski prireditelji. Đoković je ta turnir doslej dobil v letih 2012, 2013, 2015 in 2018.

Đoković, trenutno četrti igralec sveta, je zadnji dvoboj igral v polfinalu odprtega prvenstva ZDA v New Yorku, ko ga je premagal poznejši zmagovalec Carlos Alcaraz. Po tem porazu ni želel razkrivati načrtov za preostanek sezone 2025, v kateri je odigral manj turnirjev kot v prejšnjih sezonah.

Pred potrditvijo Šanghaja je bil zanesljiv le njegov nastop v Atenah konec oktobra, medtem ko še ni potrdil nastopov na mastersu v Parizu in zaključnem turnirju ATP v Torinu.

'Glede na to, da so v skupini vse ekipe na lestvici višje od nas, je žreb ugoden'

modelx
24. 09. 2025 08.56
od vseh igral najlepši tenis. med ženskim svetom je bil popularnejši od beatlesev. pa igralci so se družili in ne kot danes, ko so si praktično smrtni sovražniki zaradi denarja od nagrad
