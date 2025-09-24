'Đoković je najboljši v zgodovini, Nadal in Federer delita drugo mesto'

Bjorn Borg je hitro končal kariero, a pustil neizbrisljiv pečat. Kljub temu, da je bilo vsega konec že po 25 letih, se ga vedno znova uvršča v pogovore, ko se špekulira o najboljših posameznikih vseh časov. A za 69-letnega Šveda ni dvoma.
"Novak Đoković je najboljši vseh časov. Rafael Nadal in Roger Federer pa si delita drugo mesto. Zame ni dileme," je za Sky Sports razpredal Borg, ki je osvojil enajst velikih turnirjev četverice. "Neverjetno je, kako igra pri 38 letih," je poudaril Šved, ki računa, da bo Srb vendarle uspel priti do velikega meta ...
"Vem, da z vso silo napada svoj 25 veliki slam. Težko bo. Carlos Alcaraz in Jannik Sinner sta izjemna, toda ni nemogoče, da ga Novak osvoji. Upam, da bo igral še naslednjo sezono," je Sky-ju še zaupal Bjorn Borg, ki bi, v to so skoraj vsi prepričani, v karieri osvojil več kot 20 slamov, če bi igral še nekaj let.
"Imel sem vsega dovolj. To ni bilo življenje. To je bilo trpljenje. Bil sem zaprt v sobah, nikamor nisem mogel. Povsod so me spremljali in takrat ni bilo nobene zaščite ali varovanja. Sedaj je vse drugače. V takšnih razmerah bi igral tudi jaz," je še priznal eden največjih vseh časov.
Đoković se vrača
Novak Đoković se bo na igrišča vrnil na mastersu v Šanghaju, ki se bo začelo 1. oktobra. "Vrača se. Štirikratni zmagovalec se bo letos vrnil v Šanghaju," so na družbenih omrežjih zapisali kitajski prireditelji. Đoković je ta turnir doslej dobil v letih 2012, 2013, 2015 in 2018.
Đoković, trenutno četrti igralec sveta, je zadnji dvoboj igral v polfinalu odprtega prvenstva ZDA v New Yorku, ko ga je premagal poznejši zmagovalec Carlos Alcaraz. Po tem porazu ni želel razkrivati načrtov za preostanek sezone 2025, v kateri je odigral manj turnirjev kot v prejšnjih sezonah.
Pred potrditvijo Šanghaja je bil zanesljiv le njegov nastop v Atenah konec oktobra, medtem ko še ni potrdil nastopov na mastersu v Parizu in zaključnem turnirju ATP v Torinu.
