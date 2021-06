Đoković je odgovoril na vprašanje, kdo je najboljši vseh časov

Kdo je najboljši vseh časov? To je vprašanje, ki si ga navijači in strokovnjaki velikokrat postavijo po velikih uspehih vodilnih športnikov v praktično vsakem športu. Michael Jordan ali Lebron James? Lionel Messi ali Cristiano Ronaldo? Novak Đoković ali Roger Federer ... ali Rafael Nadal? V svetu tenisa je po 19. zmagi Srba na turnirjih za grand slam ta debata še posebej aktualna. Igralec, ki je v zgodovini preživel skupaj največ tednov na vrhu lestvice ATP, je po zmagi v Franciji postal šele tretji v zgodovini, ki ima vsaj dva naslova zmagovalca na vseh štirih turnirjih za grand slam. Pred njim je to uspelo le Royu Emersonu in Rodu Laverju. Federerju za ta rekord manjka še en naslov v Parizu, Nadalu pa osvojitev Australian opena. Po drugi strani si Španec in Švicar delita prvo mesto na lestvici osvojenih turnirjev za grand slam, saj imata oba v lasti kar 20 pokalov. Đoković vrača udarec s skupnim številom osvojenih velikih turnirjev (grand slam, masters, zaključni masters in olimpijske igre), ki trenutno stoji pri številki 60. Kdo je torej najboljši tenisač vseh časov?

'Razumem, da imajo ljudje radi to debato'

Vprašanje se je s stadionov in barov zdaj preselilo tudi na novinarske konference, kjer je eden novinarjev po Srbovi zmagi v Parizu, Noletu postavil to "preprosto" vprašanje. Đoković je z odgovorom dal jasno vedeti, da se v debato ne namerava spuščati: "Razumem, da imajo ljudje radi to debato. Radi govorijo o tem in iz nas treh želijo izvleči nekaj na to temo. Ne vem kako onadva (Federer in Nadal) odgovarjata na to vprašanje, ampak jaz ne želim razpredati o tem, kateri dejavniki odločajo o tem, kdo je najboljši vseh časov."