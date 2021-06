Đoković: Kaj sem počel v garderobi? Zamenjal sem si spodnjice

Pri izidu 2:2 v nizih in vodstvu Novaka Đokovića 4:0 v zadnjem petem nizu je komaj 19-letni Lorenzo Musetti predal dvoboj zaradi zdravstvenih težav. Toda pred tem je bil nadarjeni Italijan blizu velikega presenečenja, saj je uvodna niza dobil po podaljšani igri, nato pa je iz garderobe prišel povsem drugačni Đoković, ki je v tretjem in četrtem nizu tekmeca povsem nadigral (6:1, 6:0).

Tudi v petem nizu je srbski teniški as nadziral potek dogajanja na igrišču, povedel s 4:0 , a nato so se začele težave za Italijana. Po koncu obračuna je predstavnike 'sedme sile' bolj zanimalo, kaj je med kratkim odmorom, po zaostanku 0:2 v nizih, v garderobi počela številka ena svetovnega moškega tenisa. "Nole" je ponudil iskren odgovor: "Nisem imel zdravstvenih težav, če vas to zanima. Moral sem si zamenjati spodnjice."Glede samega dvoboja pa je 34-letni Beograjčan povedal: "Pri zaostanku sem se počutil precej bolj nervozno kot na samem začetku. Če sem povsem iskren, mi bolj ustreza, ko rezultatsko lovim nasprotnika, saj takrat iz sebe iztisnem vse, kar premorem v danem trenutku. V uvodnih dveh nizih nikakor nisem uspel najti svojih pravih udarcev, storil sem preveč neizsiljenih napak in na splošno se nisem počutil dobro."