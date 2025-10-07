Đoković kljub kolapsu in bolečinam v ahilovi tetivi le v četrtfinale

Izjemno vroče razmere ob visoki vlažnosti še naprej povzročajo ogromno težav tenisačem na predzadnjem mastersu sezone v Šanghaju. Med drugim je zaradi fizičnih težav dvoboj tretjega kroga v nedeljo predal tudi drugi nosilec, Italijan Jannik Sinner.

Na turnirju z nagradnim skladom slabih osem milijonov evrov je imel ogromno težav v osmini finala tudi 24-kratni zmagovalec grand slamov Novak Đoković. Potem ko je zaradi zahtevnih razmer na prejšnji tekmi domnevno bruhal ob igrišču, je 38-letni Srb znova hodil po robu. Vseeno je na koncu izvlekel zmago proti Munarju s 6:3, 5:7, 6:2.

Potem ko je izgubil drugi niz po dolgi izmenjavi, se je Srb nemočen ulegel na tla, do klopi pa je prišel šele s pomočjo enega od trenerjev. Že pred tem je zahteval fizioterapevta za težave z ahilovo tetivo, nadaljevanje dvoboja pa je bilo nekaj časa vprašljivo.