Đoković kljub kolapsu in bolečinam v ahilovi tetivi le v četrtfinale

Šanghaj, 07. 10. 2025 18.11 | Posodobljeno pred 16 dnevi

STA
Srbski teniški as Novak Đoković je v zahtevnih vremenskih razmerah v Šanghaju na turnirju serije masters napredoval v četrtfinale. Ob tem je imel v dvoboju proti Špancu Jaumeju Munarju tudi nekaj zdravstvenih težav, zaradi izčrpanosti pa so mu morali celo pomagati do klopi ob igrišču.

Novak Đoković
Novak Đoković FOTO: X

Izjemno vroče razmere ob visoki vlažnosti še naprej povzročajo ogromno težav tenisačem na predzadnjem mastersu sezone v Šanghaju. Med drugim je zaradi fizičnih težav dvoboj tretjega kroga v nedeljo predal tudi drugi nosilec, Italijan Jannik Sinner.

Na turnirju z nagradnim skladom slabih osem milijonov evrov je imel ogromno težav v osmini finala tudi 24-kratni zmagovalec grand slamov Novak Đoković. Potem ko je zaradi zahtevnih razmer na prejšnji tekmi domnevno bruhal ob igrišču, je 38-letni Srb znova hodil po robu. Vseeno je na koncu izvlekel zmago proti Munarju s 6:3, 5:7, 6:2.

Potem ko je izgubil drugi niz po dolgi izmenjavi, se je Srb nemočen ulegel na tla, do klopi pa je prišel šele s pomočjo enega od trenerjev. Že pred tem je zahteval fizioterapevta za težave z ahilovo tetivo, nadaljevanje dvoboja pa je bilo nekaj časa vprašljivo.

Srbu so nato pred zadnjim nizom pregledali vitalne znake, ob vrnitvi na igrišče pa si je zanesljivo zagotovil nastop med najboljšimi osmimi v Šanghaju. S tem je postal najstarejši udeleženec četrtfinala na turnirjih serije masters, piše francoska tiskovna agencija AFP. Đoković je sicer zavrnil intervju na igrišču takoj po tekmi.

Ob odsotnosti Španca Carlosa Alcaraza in predaji Italijana Sinnerja v prejšnjem krogu proti Nizozemcu Tallonu Griekspoorju ima Srb zdaj priložnost, da osvoji prvi masters po skoraj natanko dveh letih (Pariz).

Za preboj med najboljše štiri bo igral proti Belgijcu Zizouju Bergsu.

