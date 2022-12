Đoković: Konec kariere? Rad bi igral tudi po 40. letu

"Po tem, kar se je zgodilo v začetku tega leta, si želim, da bi lahko prišel v Avstralijo in doživel dober sprejem ter tudi s pomočjo navijačev igral dober tenis," je med postankom v Dubaju dejal peti igralec sveta Novak Đoković. Srb se je v začetku leta zapletel v sodni spor z avstralskimi oblastmi, ker je želel v državo vstopiti brez prejetega cepiva proti novemu koronavirusu. Avstralska vlada ga je na koncu izgnala in mu prepovedala vstop za tri leta. A prepoved so kasneje umaknili, prav tako pogoj precepljenosti proti novemu koronavirusu, tako da bo Đoković tokrat lahko potoval v Avstralijo. "Vesel sem, da bom lahko igral tam. V moji karieri sem dobro nastopal v Avstraliji," je dejal devetkratni zmagovalec OP Avstralije. Srb je v karieri osvojil 21 naslovov na turnirjih za veliki slam, z novo zmago v Melbournu bi se izenačil z Špancem Rafaelom Nadalom na prvem mestu vseh časov z 22 zmagami. A Nadal, ki je zmagal ob Đokovićevi odsotnosti januarja, bo tudi tokrat njegov tekmec. Đoković je medtem napovedal, da si želi ostati aktiven v tenisu čim dlje. V preteklosti je dejal, da bi rad igral tudi po dopolnjenem 40. letu.