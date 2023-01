Đoković leto po sagi prvič zaigral na OP Avstralije in zlahka zmagal

Lansko leto je Novak Đoković v Rod Laver areni v okviru OP Avstralije lahko zgolj treniral, spremljala ga je ena kamera, tista na dronu, ki je letel nad dvorano. Posnetki so bili predvajani po celotnem svetu, a razlog takrat ne bi mogel biti dlje od tenisa. Verjetno se vsi spomnimo, a vseeno je prav, da ponovimo dogodke, ki so se januarja lani odvijali v Melbournu. Srb je v Avstralijo priletel pod vtisom, da bo lahko na tamkajšnjem odprtem prvenstvu nastopil navkljub statusu necepljenega. Bolj se ne bi mogel motiti, saj je več kot teden dni preživel v hotelu za prosilce za azil. Na koncu je Avstralijo celo moral zapustiti z obljubo triletne prepovedi vstopa v deželo tam spodaj.

Ta prepoved je bila pred letošnjim turnirjem preklicana, devetkratni zmagovalec pa je na osrednje igrišče turnirja, ki mu je zelo pri srcu tokrat stopil z dvignjeno glavo ob bučnem aplavzu zbranega občinstva. Nasproti mu je stal 75. igralec sveta Roberto Carballes Baena , ki se je v prvih dveh nizih srečanja odločno postavil po robu petemu igralcu sveta. Đoković, ki se je pred turnirjem ukvarjal s poškodbo stegenske mišice je potreboval nekaj časa, da je "zagnal stroj". Prva niza je kljub temu dobil s 6:3 in 6:4. V tretjem so prisotni na stadionu končno videli tisto igro, ki je Srba kar devetkrat popeljala do pokala v Melbournu. Đoković je nasprotniku "zavezal kravato" in v zmagi 6:0 Baeniji prepustil zgolj štiri točke.

"Več zmaguješ na določenem igrišču, bolj sproščen si. Na srečo sem zmagal velikokrat na tem igrišču. Če bi moral izbrati eno igrišče v nočnem terminu bi to bila Rod Laver arena," je pred glasnimi vzkliki domačih navijačev dejal Đoković. "V Španiji velikokrat skupaj trenirava. To je bilo njegovo prvo srečanje na Rod Laverju in mislim, da si zasluži rundo aplavza za svojo predstavo danes. Želim reči zgolj, da ljubim svoje starše in brate, tu so petnajst let po tem, ko sem osvojil svoj prvi naslov za grand slam in upam, da mi bodo znova prinesli srečo," je se je zmagovalec 21 turnirjev za grand slam po zmagi zahvalil nasprotniku in bližnjim.

V četrtek se bo za preboj med 32 najboljših pomeril z boljšim iz obračuna med Francozom Enzom Couacaudom in Bolivijcem Hugom Dellienom. Njun dvoboj je bil eden od tistih, ki so jih morali organizatorji zaradi vročine in naliva ter posledične časovne stiske prestaviti na sredo.

Še pred prekinitvijo zaradi dežja si je nastop v drugem krogu zagotovil Nemec Alexander Zverev. Dvanajsti nosilec se po hudi poškodbi gležnja še vrača na staro raven. To je bilo vidno tudi ob zmagi po štirih urah in petih nizih v prvem krogu, ko je premagal Čilenca Juana Pabla Varillasa s 4:6, 6:1, 5:7, 7:6 (3), 6:4. Od nosilcev je v večernem delu sporeda napredoval tudi najvišje postavljeni domači igralec Alex De Minaur.