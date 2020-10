Đoković lovi rekorden dosežek svojega vzornika Samprasa

Trenutno prvi igralec na lestvici ATP iz Srbije je doslej sezono petkrat končal na prvem mestu, po letih 2011, 2012, 2014, 2015 in 2018 pa to želi storiti tudi v letu 2020. Po petkrat sta sezono na prvem mestu končala tudi njegova največja tekmeca - Španec Rafael Nadalin Švicar Roger Federer. Novak Đoković ne skriva želje po rekordnem dosežku slovitega "Pistol Peta", v devetdesetih letih minulega in v začetku tega stoletja najbolj dominantnega igralca v svetu tenisa in zmagovalca 14 turnirjev za grand slam. "Pete Sampras je bil moj teniški vzornik iz otroških let. Odraščal sem ob njegovih predstavah in prav neverjetno je, da imam priložnost, da izenačim njegov rekord," je na nedeljski novinarski konferenci pred turnirjem v avstrijski prestolnici dejal 33-letni Đoković. Đoković bi Samprasov rekord zagotovo izenačil v primeru zmag na uvodnih dveh dvobojih na Dunaju. V prvem krogu ga čaka rojak Filip Krajinović, v drugem pa zmagovalec hrvaško-ameriškega dvoboja Borna Ćorić - Taylor Fritz. Njegovi največji tekmeci za peto turnirsko zmago v tej sezoni bodo domači matador in lanski zmagovalec Dominic Thiem, Grk Stefanos Cicipas in RusDanil Medvedjev. A Nole, kot imenujejo 17-kratnega zmagovalca turnirjev za grand slam, ima tudi željo, da zruši rekord Federerja, ki je bil kar 310 tednov na prvem mestu lestvice ATP. Đoković bo ta teden začel svoj 292-tedenski mandat na čelu jakostne lestvice, tovrsten rekord pa lahko doseže v začetku marca prihodnje leto.