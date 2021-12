Đoković: Melbourne? Končna odločitev bo v kratkem

Kot je dejal Novak Đoković, bo zdaj za nekaj dni odmislil tenis. A se obenem zaveda, da je odločitev o tem, če bo nastopil na prvem turnirju za grand slam v novem letu od 17. do 30. januarja v Melbournu, neizbežna. "Kmalu bom to komentiral. Končna odločitev bo v kratkem," je dejal Đoković. V Melbournu bodo lahko nastopili samo polno cepljeni teniški igralci, srbski zvezdnik pa je v svojih izjavah večkrat vprašanje o tem, ali je cepljen ali ne, pustil odprto. Večkrat je izjavil, da je to zasebna zadeva vsakega posameznika. Pred kratkim je njegov oče Srđan Đoković na srbski televiziji Prva TV dejal: "Pod takšnimi pogoji Novak verjetno ne bo zaigral v Avstraliji." Đoković za zdaj noče razkriti, ali je proti koronski bolezni cepljen ali ne, zato mu grozi, da ne bo smel nastopiti na turnirju, kjer bi napadal rekordni 21. naslov za grand slam v karieri. V Melbournu je Đoković doslej zmagal devetkrat, nazadnje lani.

Obstaja tudi teoretična možnost, da bi necepljen igralec moral v Avstraliji za 14 dni v karanteno hotelske sobe, kar pa jo je Đokovićev oče ostro zavrnil.