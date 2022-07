Đoković mlademu Hrvatu za zmago dolžan kilogram sladoleda

Novak Đoković je mlademu Hrvatu delil pomembne nasvete pred mladinskim finalom. Glavna za medije pa je bila obljuba o kilogramu sladoleda. Ta je bil poleti tako ali tako v ospredju. Igralca sta na treningu odigrala tudi nekaj pravih menjav žogic in se dogovorila, da je vsaka točka vredna kepico sladoleda. Časnik Slobodna Dalmacija, ki je o tem poroča, točnega izida sicer ni navedel, so pa tam novinarji zapisali, da je Mili Poljičak Đokoviću po treningu dolgoval 16 kroglic.

Zdaj pa je dolžnik Đoković. Ta je na koncu treninga Hrvatu obljubil kilogram sladoleda, če oba zmagata. In prav to se je zgodilo. Hrvat, ki bo jutri dopolnil 18 let, je zmagal med mladinci, Đoković je v štirih nizih ugnal Avstralca. Poljićak je v finalu premagal Američana Michaela Zhenga s 7-6 (2), 7-6(3) in je prvi hrvaški igralec, ki mu je to uspelo.

"Že leta sem si prizadeval, da bi igral turnirje za grand slam, obenem sem lahko vadil z enim najboljših vseh časov, da sem se ogrel pred svojim finalom – in ga ogrel pred njegovim. Bil je odličen občutek in odličen spomin. Pomagalo mi je, ker ko igraš proti enemu najboljših vseh časov, potem pa stopiš na igrišče proti mladincu, se počutiš bolj udobno. Zelo mi je pomagalo in zelo sem hvaležen. Rekel mi je, naj bom miren, naj se osredotočim in odigram vsako točko. Rekel je, da verjame, da bom zmagal. Rekel je, da imava oba balkansko mentaliteto," je povedal Poljičak.

Mladi Hrvat bo moral tudi vrniti tistih 16 kepic sladoleda, a ker Srbova obljuba tudi dela dolg, Poljičak v Splitu čaka na obljubljeni sladoled. Morda bo imel ob tej priložnost za še en trening z zmagovalcem Wimbledona....