Đoković na poti v domovino

Potem ko je avstralsko zvezno sodišče zavrnilo zahtevo prvega teniškega igralca sveta Novaka Đokovića za ponovno priznanje njegove vize in po večdnevnem sporu z avstralskimi oblastmi glede pravice, da vstopi v državo necepljen proti covidu-19 pred odprtim prvenstvom Avstralije, je Srb državo že zapustil. Poletel je v Dubaj in sprva je kazalo, da bo naslednje obdobje preživel v španski Marbelli. Srbski mediji medtem poročajo, da se bo prvi teniški lopar sveta v ponedeljek vrnil v domovino.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Saga glede nastopa prvega teniškega igralca sveta Novaka Đokovića na prvem grand slamu se je po skoraj dveh tednih končala z izgonom in številnimi političnimi ter športnimi odzivi. Primer bo še dolgo razburjal tako športno kot ostalo javnost, navkljub vsemu pa se je za prvih 128 igralcev in igralk od skupno 256 v posamični konkurenci začel sicer veseli slam, kot se ga je oprijel vzdevek zaradi sproščenega vzdušja in odprtosti tamkajšnjih prebivalcev. Đoković je medtem že zapustil Dubaj, kamor se je napotil iz Avstralije, a se po pisanju srbskih medijev tudi tam ni zadržal prav dolgo. "Novak se je že vkrcal v letalo za Beograd. Pričakujemo ga v ponedeljek popoldan," pišejo srbski mediji. "Že v Dubaju so ga pričakali navijači, on pa je potrpežljivo kramljal z njimi in podpisoval avtograme. Sprva je kazalo, da bo šel v Španijo, a je sedaj jasno, da je že v letalu za Srbijo. Naš šampion bo kmalu z nami," sporoča Blic.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Đoković je bil nad odločitvijo avstralskih oblasti zelo razočaran. "Spoštujem odločitev sodišča in nameravam sodelovati z oblastmi pri odhodu iz države," je zapisal v izjavi, kaj več pa ni dal iz sebe. Kot trdijo srbski mediji, naj bi prišlo do dogovora z organizatorji OP Avstralije, da vsaj do konca turnirja, torej naslednja dva tedna, ne bo dodatno komentiral odločitve avstralskih oblasti. Avstralski časnik The Age je poročal, da je državo zapustil z rednim letom, prireditelji OP Avstralije pa so namesto njega v žreb med posamezniki uvrstili Italijana Salvatoreja Carusa. Ta je v prvem krogu kvalifikacij izločil edinega slovenskega predstavnika Blaža Rolo. Vodstvo turneje ATP je celoten položaj, v katerem se je znašel Đoković v boju z avstralskimi oblastmi, označil kot obžalovanja vreden. Dodali so, da je kljub vsemu treba spoštovati pravne odločitve, ko gre za javno zdravje.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke