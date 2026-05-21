Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Đoković na Roland Garros z novim glavnim trenerjem

Beograd, 21. 05. 2026 13.32 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Viktor Troicki in Novak Đoković

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković bo na odprto prvenstvo Francije vstopil s prenovljeno trenersko postavo. Njegov glavni trener bo namreč rojak Viktor Troicki, je v sredo potrdil zmagovalec 24 turnirjev za grand slam.

Mediji so ugibali, ali je Viktor Troicki njegov novi trener, saj so ga videli ob Novaku Đokoviću med treningom na Roland Garrosu, kjer je Srb vadil z Nemcem Alexandrom Zverevom.

Do trenerskega sodelovanja je prišlo, potem ko je Troicki pomagal nekdanjemu prvemu igralcu sveta do olimpijskega zlata leta 2024 v Parizu.

"Dobrodošel, moj prijatelj, soigralec in zdaj trener ... Viktor Troicki," je Đoković zapisal na Instagramu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Troicki, nekdanji 12. igralec sveta in kapetan srbske reprezentance v Davisovem pokalu, je bil del Đokovićeve trenerske ekipe na olimpijskih igrah 2024, kjer je Srb v Parizu osvojil zgodovinsko zlato medaljo.

Đoković in Troicki sta prijatelja že iz otroštva.

Đoković, ki bo v petek dopolnil 39 let, bo na OP Francije, ki ga je osvojil trikrat, nastopil že 22.

Letos je sicer odigral le tri turnirje in edino tekmo na pesku izgubil na odprtem prvenstvu Italije v Rimu.

viktor troicki novak đoković

Srbski športnik zaradi kokaina ostal brez nastopov

24ur.com Đoković po zmagi v Parizu spet številka ena na svetu
24ur.com 37-letni Novak Đoković je presenetljivo lahko 'pospravil' mladega Alcaraza
24ur.com Novak Đoković bo nastopil na OI v Parizu
24ur.com Đoković bo do konca sezone igral še na treh turnirjih
24ur.com Đoković proti Ruudu za zgodovino in številko ena
24ur.com Đoković: Bila je velika čast imeti kralja Lea na tribunah, bil sem malo nervozen
24ur.com Đoković: Naslednja postaja Tour, Pogačar, prihajam pote
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Njen sin je dosegel izjemen uspeh na eni najboljših fakultet na svetu
Imena, ki jih v Sloveniji nosi manj kot 5 ljudi
Imena, ki jih v Sloveniji nosi manj kot 5 ljudi
Izčrpavajoče je biti popolna mama
Izčrpavajoče je biti popolna mama
Tik pred največjim odrom sveta naj bi ga ustavil lastni oče
Tik pred največjim odrom sveta naj bi ga ustavil lastni oče
zadovoljna
Portal
Umetnost naravnih ustnic: prihaja doba 'lip booster' tretmajev
Vse oči so bile uprte v brezčasno eleganco
Vse oči so bile uprte v brezčasno eleganco
Tako lepa je bivša miss sveta
Tako lepa je bivša miss sveta
Kar se zgodi po 35. letu, preseneti mnoge ženske
Kar se zgodi po 35. letu, preseneti mnoge ženske
vizita
Portal
Koliko dopusta potrebujemo za zdravje
Kako ohraniti mišice v starosti
Kako ohraniti mišice v starosti
Lahko izvlečki konoplje pomagajo pri uravnavanju ravni krvnega sladkorja?
Lahko izvlečki konoplje pomagajo pri uravnavanju ravni krvnega sladkorja?
Zakaj imamo skoraj vsi materino znamenje na tem delu telesa
Zakaj imamo skoraj vsi materino znamenje na tem delu telesa
cekin
Portal
Kam gre vaših 500 evrov za noč v hotelu s 5 zvezdicami? Natančen razrez stroškov
Najemnine v Evropi eksplodirale: v nekaterih mestih višje od plač
Najemnine v Evropi eksplodirale: v nekaterih mestih višje od plač
Plače v Evropi: kje je Slovenija in kdo zasluži največ?
Plače v Evropi: kje je Slovenija in kdo zasluži največ?
Kupil stanovanje in ga v celoti plačal – zdaj od njega zahtevajo še eno kupnino
Kupil stanovanje in ga v celoti plačal – zdaj od njega zahtevajo še eno kupnino
moskisvet
Portal
Zalezovala ga je, on pa jo je povabil na večerjo
Največje napake, ki jih moški delajo pri izbiri in nošenju ure
Največje napake, ki jih moški delajo pri izbiri in nošenju ure
Navodila letališkega osebja: Kako do hitrejšega vkrcanja na letalo
Navodila letališkega osebja: Kako do hitrejšega vkrcanja na letalo
Ozka bela obleka je komaj ukrotila njeno bujno oprsje
Ozka bela obleka je komaj ukrotila njeno bujno oprsje
dominvrt
Portal
Kaj storiti, če se v hiši pojavi sršen?
Najboljše magnolije za majhne vrtove in kako jih pravilno posaditi
Najboljše magnolije za majhne vrtove in kako jih pravilno posaditi
Kaj pomeni, ko vam pes prinese copat v gobcu?
Kaj pomeni, ko vam pes prinese copat v gobcu?
Kako gojiti sivko v loncu: 4 preprosti koraki do bujne in dišeče rastline
Kako gojiti sivko v loncu: 4 preprosti koraki do bujne in dišeče rastline
okusno
Portal
Jo uporabljate tudi vi? Sestavina, ki poskrbi za rahle palačinke in hrustljave ocvrte dobrote
Največja napaka pri žaru, ki jo dela skoraj vsak Slovenec
Največja napaka pri žaru, ki jo dela skoraj vsak Slovenec
Pozabite na klasičen krompir: ta priloga bo hit letošnjega poletja
Pozabite na klasičen krompir: ta priloga bo hit letošnjega poletja
To so sladice, ki jih naši bralci najraje pripravljajo spomladi
To so sladice, ki jih naši bralci najraje pripravljajo spomladi
voyo
Portal
Top Gun: Maverick
Kmetija
Kmetija
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725