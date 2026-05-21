Đoković na Roland Garros z novim glavnim trenerjem

Mediji so ugibali, ali je Viktor Troicki njegov novi trener, saj so ga videli ob Novaku Đokoviću med treningom na Roland Garrosu, kjer je Srb vadil z Nemcem Alexandrom Zverevom.

Do trenerskega sodelovanja je prišlo, potem ko je Troicki pomagal nekdanjemu prvemu igralcu sveta do olimpijskega zlata leta 2024 v Parizu.

"Dobrodošel, moj prijatelj, soigralec in zdaj trener ... Viktor Troicki," je Đoković zapisal na Instagramu.