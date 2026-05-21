Đoković na Roland Garros z novim glavnim trenerjem

Mediji so ugibali, ali je Viktor Troicki njegov novi trener, saj so ga videli ob Novaku Đokoviću med treningom na Roland Garrosu, kjer je Srb vadil z Nemcem Alexandrom Zverevom.
Do trenerskega sodelovanja je prišlo, potem ko je Troicki pomagal nekdanjemu prvemu igralcu sveta do olimpijskega zlata leta 2024 v Parizu.
"Dobrodošel, moj prijatelj, soigralec in zdaj trener ... Viktor Troicki," je Đoković zapisal na Instagramu.
Troicki, nekdanji 12. igralec sveta in kapetan srbske reprezentance v Davisovem pokalu, je bil del Đokovićeve trenerske ekipe na olimpijskih igrah 2024, kjer je Srb v Parizu osvojil zgodovinsko zlato medaljo.
Đoković in Troicki sta prijatelja že iz otroštva.
Đoković, ki bo v petek dopolnil 39 let, bo na OP Francije, ki ga je osvojil trikrat, nastopil že 22.
Letos je sicer odigral le tri turnirje in edino tekmo na pesku izgubil na odprtem prvenstvu Italije v Rimu.
