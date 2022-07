Đoković na sprejemu v Beogradu: Trnova pot je naša usoda

"To so moji najlepši trenutki v življenju. Ponosen sem na vse svoje uspehe, a še bolj na take sprejeme, na katerih lahko veselje delim z vami. Take stvari bom nosil v srcu do konca življenja. Za vedno vas bom ljubil," je dejal zmagovalec 21 turnirjev za grand slam, ki je spregovoril tudi o srbski trmi.

"V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je bilo za srbski narod težko, toda v teh letih so se pri nas razvijali vrhunski teniški igralci, ki so tudi meni orali ledino. Tudi zaradi njih sem zdaj tukaj. Prav ta srbska trma, ta volja simbolizira naš nebeški narod, ki je najboljši, ko mu je najtežje. Trnova pot je naša usoda. Američanom sem poskušal razložiti o tej naši trmi, a v angleškem jeziku za njo ni prave besede," meni Đoković.