Đoković nad znano športno televizijo: Naslednjič preverite informacije

Novak Đoković je po zmagi v prvem krogu OP Avstralije proti Robertu Carballesu Baenu na svojem profilu na Instagramu opozoril znano športno televizijo, da njihovo poročanje dogodkov med srečanjem ni bilo pravilno.

Novak Đoković je med igrama v prvem nizu obračuna s Špancem sodnici rekel, da mora obiskati stranišče. Po tem, ko ga sodnica ni slišala, je vztrajal: "Halo! Halo! Halo! Halo! Halo! Moram na stranišče," ji je glasno dejal. Njenega odgovora mikrofoni na igrišču niso ujeli, Srb pa je odšel na stranišče. Potem ga je sodnica poskušala priklicati, ampak zaman. Komentator na Eurosportu je v tem trenutku rekel: "Prepozno je in odšel je. Sodnica želi govoriti z njim, on pa je odšel, ne želi je slišati." Nato je sodnica poskušala komunicirati z uslužbencem organizatorjev, ki je Đokovića spremljal. "Čez 15 sekund bom zahtevala nadaljevanje igre," je dejala in rok za povratek Đokovića na igrišče potem podaljšala na 30 sekund.

icon-expand Novak Đoković je zlahka napredoval v drug krog OP Avstralije. FOTO: AP

Đoković je njeni časovni omejitvi ugodil in se na koncu pravočasno vrnil na igrišče arene Rod Laver. Eurosport je nato na Instagramu in drugih družbenih omrežjih objavil izmenjavo Srba s sodnico ob zapisu: "Novak Đoković se je na svojem prvem obračunu na OP Avstralije uprl sodnici in odšel na predčasen odmor na stranišče."

