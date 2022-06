Đoković: Nadal? Pokazal je, zakaj je velik šampion

Španec Rafael Nadal je slavil s 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (4) in se uvrstil v polfinale. V petek se bo za 14. finale (prejšnjih 13 je dobil) pomeril z Nemcem Alexandrom Zverevom. "Zame je bila to čustvena noč. V karieri vztrajam tudi zaradi večerov, kot je ta. Vseeno je to zgolj četrtfinalni obračun, ničesar še nisem osvojil. Dal sem si priložnost, da v petek znova stopim na igrišče, kar mi veliko pomeni," je dejal Nadal, z 21 lovorikami rekorder po številu osvojenih turnirjev za grand slam. Vseeno pa si Majorčan ni želel igrati tako pozno, na vodstvo turnirja je pred tem naslovil željo po igranju v prvem delu sporeda. "Zagotovo se je zavleklo prepozno v noč," je sprva dejal na tiskovni konferenci. "Seveda se ne morem pritoževati, saj imam en dan več, da se pripravim na naslednji obračun. Če pa imaš na voljo le en dan po tako poznem zaključku, je to težava. Seveda razumem tudi drugo plat našega posla, televizije za to plačajo ogromno denarja. Moramo najti ravnotežje," je sklenil Nadal. Na turnirju je večkrat namignil, da bi to utegnil biti njegov zadnji nastop na OP Francije. "Ne vem, kaj se bo zgodilo od te točke naprej. Še naprej se bom trudil po najboljših močeh, da se pripravim na vsak naslednji obračun. Če ne bomo našli rešitve za stopalo ali vsaj nekega napredka, bo zame vse skupaj postalo zelo zahtevno," je priznal Nadal, ki bo v petek praznoval 36. rojstni dan.