Đoković: O nastopu se bom odločil po prejetem uradnem stališču avstralske zveze

Novak Đoković je v pogovoru s sedmo silo dejal, da bo počakal na uradne informacije iz Avstralije. "O nastopu v Melbournu se bom odločil, ko bom prejel uradno stališče avstralske teniške zveze. Trenutno nimamo uradnih poročil. Dokler se to ne spremeni, o tej temi ne bom več govoril, saj ne želim biti del pogovorov o vseh teh če-jih," je dejal 34-letni Beograjčan, kot petkratnega zmagovalca mastersa v Parizu citira francoska tiskovna agencija AFP. "Ko bodo znane uradne informacije, se bom po svoji vesti odločil, kaj s tem storiti, in se pogovoril z ostalimi igralci. V Avstraliji je trenutno položaj drugačen kot v preostalih delih sveta," je še dodal Đoković. Danil Medvedjev je stopil v bran številki ena moškega tenisa in tudi dva meseca in pol pred OP Avstralije ni želel razkriti svojega cepilnega statusa. Đoković namreč ni pristaš cepljenja, Medvedjev pa je v tem primeru podprl svojega tekmeca in dejal, da tudi on ne bo razkrival zdravstvenih podatkov. "Vedno sem dejal, da mi je všeč Đokovićev odgovor, da želi svoje zdravstvene podatke ali stanje skriti pred javnostjo, ne glede na to, ali gre za poškodbo noge, glave ali česa drugega. Tenis je zares brutalen šport, s tekmecem pa si vedno ena na ena, zato lahko vsaka informacija tehtnico prevesi na njegovo stran," je medijem dejal drugi igralec sveta in branilec naslova na zadnjem mastersu sezone v Parizu. Ta se bo začel danes z Đokovićem kot prvim in Medvedjevim kot drugim nosilcem. Lahko pa bi se zgodilo, da bi na OP Avstralije, ki se bo začelo 17. januarja prihodnje leto, tam kot prvi nosilec igral Rus.