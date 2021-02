Đoković: Poškodba se je poslabšala, očitno sem upravičeno stiskal zobe

Novak Đoković si je po zadnjih podatkih nekoliko natrgal trebušno mišico v dvoboju tretjega kroga proti AmeričanuTaylorju Fritzu, natrganina pa je bila po dodatnem tednu na igrišču vse večja, je izvedel po zadnjem zdravniškem pregledu. "Škoda je večja, kot je bila v trenutku, ko se je to zgodilo in kot je pokazal prvi pregled z magnetno resonanco. Očitno sem upravičeno stiskal zobe" je dejal Beograjčan in pomiril navijače. "Vse skupaj pa le ni tako hudo, pravijo zdravniki. Moram pa nekaj časa počivati, da lahko čim prej okrevam. Natrganina je pač vse večja," je še dodal 33-letni Srb. Đoković je bil v tretjem krogu proti Fritzu na robu prepada, a se je rešil v petem nizu. Po dvoboju je takrat dejal, da ne ve, ali bo lahko zaradi poškodbe nastopal v nadaljevanju turnirja. Kasneje je imel nekaj težav tudi proti Kanadčanu Milošu Raoniću, nato pa je do skupno 18. naslova turnirjev velike četverice premagal še Nemca Alexandra Zvereva, Rusa Aslana Karacevain v finalu še enega Rusa Danila Medvedjeva.