Đoković o Kyrgiosu: On je bil eden redkih igralcev, ki me je javno podprl

Novak Đoković je po polfinalni zmagi proti Cameronu Norrieju spregovoril o pritisku, ki ga vedno znova čuti in o pomanjkanju podpore s strani občinstva. O nasprotniku v finalu Nicku Kyrgiosu pa dodal: "Mi igralci se zavedamo, kako nevaren je, še posebno na travi. Iskreno sem kot ljubitelj tenisa vesel, da je v finalu."

"Zdaj me ljubi, zdaj imava neke vrste 'bromance' (ljubezen med bratoma op. a.), odkar sem bil edini igralec, ki se je postavil zanj, ko so ga v Avstraliji zaprli v hotel za pripor priseljencev," je trenutni odnos s takratno številko ena svetovnega tenisa opisal Nick Kyrgios. Ni bilo vedno tako, saj je Kyrgios pred famoznimi dogodki v Melbournu januarja letos večkrat močno kritiziral Novaka Đokovića. Avstralec je priznal, da si od takrat s Srbom redno dopisujeta na družabnih omrežjih, kljub temu pa Đoković še ni popolnoma prepričan v njuno 'ljubezen'. "Ni še 'bromance', ampak definitivno je najin odnos boljši, kot je bil pred letošnjim januarjem. Takrat je bilo zame res težko in on je bil eden redkih igralcev, ki me je javno podprl in mi stal ob strani. Zato ga zelo cenim," je novonastalo prijateljstvo opisal tretji igralec sveta.

Kyrgios presenetljivo, a zasluženo v finalu Redki so pred turnirjem pričakovali 40. igralca sveta v velikem finalu. Vprašanje je, če bi Kyrgios prišel tako daleč, če Rafael Nadal ne bi predal njunega polfinalnega obračuna, ampak njegova igra na tem turnirju je bila tako prepričljiva, da njegova prisotnost ob boku zmagovalca 20 grand slamov v finalu ni naključje. "Mi igralci se zavedamo, kako nevaren je, še posebno na travi. Na velikem odru on cveti in ne preseneča me, da bo on igral v finalu. Iskreno sem kot ljubitelj tenisa vesel, da je v finalu," je svojega novega prijatelja opisal Đoković. Pot Avstralca do finala pa je poleg prepričljive igre bila tudi polna kontroverznih trenutkov, v tem pogledu je še najbolj izstopalo srečanje s Stefanosom Cicipasom, ki je vsekakor bilo najbolj "na robu" med vsemi na turnirju.

Za razliko od njegove dosedanje kariere se Kyrgios v zadnjih dveh tednih ni popolnoma prepustil svojim čustvom in je svojo agresijo izkoristil v svojo prid. Tudi obtožba nasilja nad nekdanjo partnerko ga ni iztirila. "Tako nadarjen je in vsi so ga hvalili na začetku njegove kariere ter veliko pričakovali od njega. Vsi vemo, s čim se je v minulih letih boril tako mentalno kot čustveno, na igrišču in izven njega. Zaradi svoje kakovosti mora biti tu in to si zasluži," se prednosti svojega naslednjega nasprotnika zaveda Srb.

Đoković ga ni še nikoli premagal "V naslednjem srečanju mi bo nasproti stal eden najboljših serverjev v tenisu. Njegovo gibanje na servisu je zelo tekoče, lahko zadane vsak kot. Vedno je agresiven in vedno je vsaj meter pred zadnjo črto. Težko prebereš njegov servis. Z njim nisem treniral ali igral proti njemu od leta 2017, ko sem zadnjič izgubil proti njemu. Domnevam pa, da je na travi še težje prebrati in ustaviti njegov servis. Njegov servis še doda pritisk na tvoj servis, ki je posledično še pomembnejši kot po navadi. To bo srečanje, ki ga bodo odločile majhne razlike, in upam, da bom dosegel želeno raven. Potem pa bo pomembno, kdo bo ostal bolj čvrst in miren v odločilnih trenutkih," je glavne prednosti finalnega nasprotnika naštel Đoković, ki na obeh dosedanjih srečanjih med njima (leta 2017) ni osvojil niti enega niza.

'Veliko je pritiska in pričakovanj' Zmagovalec 20 grand slam naslovov je kljub svojimi bogatim izkušnjam (to bo že njegovo 32. finale na turnirjih velike četverice) priznal, da čuti pritisk. Tudi polfinalni dvoboj proti Cameronu Norrieju zanj ni bil preprost: "Živci so vplivali na oba, on jih je bolj uspešno nadziral. Zavedam se, kaj je na črti. Vsako srečanje, vsak grand slam je zelo pomemben. Ne vem, koliko priložnosti, da zmagam na grand slamu, bom še imel. Seveda temu finalu pristopam pozitivno, s samozavestjo in vero v zmago. Veliko je pritiska in pričakovanj. Včasih to bolje preneseš od nasprotnika, včasih pa ne. Izkušnje, ki jih imam bi lahko bile rahla prednost proti nekomu, ki še nikoli ni zaigral v finalu grand slama. Istočasno pa on (Kyrgios) vsaj na videz ne popušča pod pritiskom. Zagotovo bo agresiven, to pričakujem in se na to pripravljam."

icon-expand Novak Đoković je odkrito priznal, da je pred polfinalom s Cameronom Norriejem čutil velik pritisk FOTO: AP

'Nikoli ni prijetno, ko celoten stadion navija za tvojega nasprotnika' V polfinalnem obračunu se je Srbu po robu postavil domači ljubljenec in občinstvo je razumljivo najbolj glasno navijalo, ko je točke osvojil Norrie. Zanimivo je, da Đoković, ki je v svoji karieri osvojil že toliko in kljub temu večino časa ne uživa v podpori občinstva, še vedno hrepeni po podpori, ki mu vedno znova ni namenjena. "Nikoli ni prijetno, ko celoten stadion navija za tvojega nasprotnika, ampak to je bilo logično, zavedal sem se, v kakšno okolje vstopam. Na to sem navajen že celotno svojo kariero, večkrat se soočiš s takimi okoliščinami, bolj si pripravljen. Vedno moraš svoje živce bolje nadzirati od nasprotnika," je pristop, ki je potreben v takih okoliščinah opisal Đoković.

icon-expand Novak Đoković je po zmagi proti Norrieju članom občinstva, ki so ga med srečanjem podpirali namenil poljub FOTO: AP