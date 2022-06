Đoković o Nadalu: Lahko le snamem klobuk pred njegovimi dosežki

Še enkrat je izpostavil, da se ne strinja z organizatorji turnirja, da prepovejo nastope ruskim in beloruskim teniškim igralcem oz. igralkam. "S prepovedjo se ne strinjam povsem. Ne vidim smisla, kako bi to lahko pomagalo pri tem, kar se je zgodilo. Ne zdi se mi pošteno. Če bi se to zgodilo meni, se mi ne bi zdelo pravično," je okrcal odločitev organizatorjev. Dotaknil pa se je tudi velikega rivala Rafaela Nadala, ki se mu je z nedavno zmago na Roland Garrosu v bitki za največ osvojenih grand slamov še nekoliko odlepil (22/20). "Operirali so ga, izgubil je pol leta, nato pa se je potem vrnil in takoj osvojil grand slam (OP Avstralije, op. p.). To je impresivno. Lahko le snamem klobuk pred tem, kar mu je uspelo. Je izjemen šampion, z neverjetnim borbenim duhom. To je občudovanja vredno. Res je, da gre za enega mojih največjih rivalov, toda lahko ga le spoštujem," je o Majorčanu z izbranimi besedami govoril Đoković.

Spregovoril je tudi o tem, da ob trenutnih veljavnih zakonih ne more nastopiti na zadnjem grand slamu sezone, tj. OP ZDA v New Yorku. "Zavedam se, da tam ob trenutnih razmerah ne morem igrati. Jasno mi je, toda to je dodatna motivacija za to, da tu (Wimbledon, op. p.) opravim še boljše. Treba bo počakati in videti, kako se bodo odvijale stvari. Ne morem več veliko storiti, vlada je tista, ki odloča," je zaključil Srb.