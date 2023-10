Đoković o Nadalu: Nisva prijatelja, ampak se spoštujeva

"Videl sem, da so njegove besede postale 'viralne' in so o njih številni govorili. Vsi imajo pravico do svojega mnenja. To je vse, kar lahko povem. Rafa je velik šampion in zato ga spoštujem. Je velik šampion, moj največji tekmec in igralec, ki je veliko prispeval k temu, da sem oblikoval svojo igro tako, da sem osvojil to, kar sem," je bil sprva odgovor Đokovića. "O njem ali Rogerju Federerju ne nameravam govoriti negativno. Moje spoštovanje do njiju je večje od nekaterih negativnih mnenj, ki jih imam. To je Rafino mnenje in seveda se z njim ne strinjam. Imam svoje mnenje, ampak ga ne bom podelil, ker ne želim, da gremo še globje v to," je takrat dodal v pogovoru s srbskim Sportalom.