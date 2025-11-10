Đoković o upokojitvi: Na olimpijskih igrah 2028 si želim nositi srbsko zastavo

"Veselil sem se nastopa v Torinu, vendar sem po turnirju v Atenah prišel do spoznanja, da je stanje poškodbe slabo, zato sem moral odpovedati udeležbo," je po zmagi nad Lorenzom Musettijem sporočil Novak Đoković. Rekorderja po številu osvojenih grand slamov bo na zaključnem turnirju zamenjal prav italijanski teniser.

Srbu je do zmage v grški prestolnici pomagala tudi prisotnost njegove družine: "Moj sin Stefan ima zelo prodoren glas, tako da ga dobro slišim tudi med samo tekmo. To mi zagotovo zelo pomaga. Podpora njega in celotne družine je ogromno doprinesla k mojim uspehom," je za Sportal povedal Đoković.