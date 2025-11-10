Svetli način
Đoković o upokojitvi: Na olimpijskih igrah 2028 si želim nositi srbsko zastavo

Beograd, 10. 11. 2025 17.12

L.M.
Novak Đoković bo izpustil zaključni turnir sezone v Torinu. Srbski teniški as je po osvojitvi svojega 101. kariernega naslova v Atenah sporočil, da ne bo tekmoval na zaključku sezone v Italiji. Razkril pa je tudi želje, ki jih ima v povezavi z zaključkom svoje bogate kariere.

Novak Đoković
Novak Đoković FOTO: Profimedia

"Veselil sem se nastopa v Torinu, vendar sem po turnirju v Atenah prišel do spoznanja, da je stanje poškodbe slabo, zato sem moral odpovedati udeležbo," je po zmagi nad Lorenzom Musettijem sporočil Novak Đoković. Rekorderja po številu osvojenih grand slamov bo na zaključnem turnirju zamenjal prav italijanski teniser. 

Srbu je do zmage v grški prestolnici pomagala tudi prisotnost njegove družine: "Moj sin Stefan ima zelo prodoren glas, tako da ga dobro slišim tudi med samo tekmo. To mi zagotovo zelo pomaga. Podpora njega in celotne družine je ogromno doprinesla k mojim uspehom," je za Sportal povedal Đoković.

Novak Đoković
Novak Đoković FOTO: AP

Zaradi Srbovih zrelih let, šteje jih že 38, so vse bolj pogoste tudi govorice o njegovi upokojitvi. 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam je izrazil željo in ambicijo, ki si jo je postavil v zvezi z zaključkom kariere: "Kariero si želim končati na olimpijskih igrah v Los Angelesu leta 2028, odet v srbsko zastavo."

