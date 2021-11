Đoković ob koncu sezone daleč spredaj, Zverev vse bližje Medvedjevu

Alexander Zverev je v finalu Torina ugnal prav Danila Medvedjeva in se mu na lestvici približal na 800 točk. Na vrhu je sicer z 11.540 nedotakljiv Novak Đoković, ki je v Torinu v polfinalu izpadel prav proti Zverevu. Medvedjev je sezono sklenil z 8640 točkami. V najboljši deseterici je bila ena sprememba: Italijan Jannik Sinner je prehitel Kanadčana Felixa Augerja-Aliassima na desetem mestu. Najboljši Slovenec na lestvici ostaja Aljaž Bedene, ki je izgubil dve mesti in je 109. Dve mesti je izgubil tudi Blaž Rola in je 182., Blaž Kavčič pa je ostal na 293. mestu.

Lestvica ATP (22. november):

1. (1) Novak Đoković (Srb) 11.540

2. (2) Danil Medvedjev (Rus) 8640

3. (3) Alexander Zverev (Nem) 7840

4. (4) Stefanos Cicipas (Grč) 6540

5. (5) Andrej Rubljov (Rus) 5150

6. (6) Rafael Nadal (Špa) 4875

7. (7) Matteo Berrettini (Ita) 4568

8. (8) Casper Ruud (Nor) 4160

9. (9) Hubert Hurkacz (Pol) 3706

10. (11) Jannik Sinner (Ita) 3350

...

109.(107) Aljaž Bedene (Slo) 715

182.(180) Blaž Rola (Slo) 368

293.(293) Blaž Kavčič (Slo) 179

...

Bartyjeva sezono sklenila na vrhu, Tamara Zidanšek v top 30

Avstralka Ashleigh Barty je teniško sezono turneje WTA končala na prvem mestu. Sledi ji Belorusinja Arina Sabalenka, tretja pa je zmagovalka zaključnega turnirja sezone v mehiški Guadalajari, Španka Garbine Muguruza. Tamara Zidanšek bo leto 2021 kot najboljša Slovenka sezono sklenila na 30. mestu lestvice WTA. Najboljša Slovenka v dvojicah pa je Andreja Klepač, ki bo leto 2021 končala na 19. mestu s 3390 točkami. Na vrhu te lestvice je Katerina Siniakova iz Češke z 8365 točkami. Ta je z rojakinjo Barboro Krejčikovo, drugo na lestvici dvojic in peto med posameznicami, dobila zaključni turnir dvojic v Guadalajari. Med posameznicami je v zadnjih dveh tednih najbolj napredovala Muguruza, ki je skočila na tretje mesto. Finalistka posamičnega turnirja v Guadalajari, Estonka Anett Kontaveit, pa je napredovala na sedmo mesto. Od Slovenk je med stoterico še Kaja Juvan, ki je 98. igralka sveta. Na 136. mestu je Polona Hercog, ki ta teden igra na turnirju nižje ravni v Dubaju, Dalila Jakupovič pa je izpadla iz top 300 in je zdaj 308. igralka sveta.

Lestvica WTA (22. november):

1. (1) Ashleigh Barty (Avs) 7582 točk

2. (2) Arina Sabalenka (Blr) 6380

3. (5) Garbine Muguruza (Špa) 5685

4. (4) Karolina Pliškova (Češ) 5135

5. (3) Barbora Krejčikova (Češ) 5008

6. (6) Maria Sakari (Grč) 4385

7. (8) Anett Kontaveit (Est) 4351

8. (10) Paula Badosa (Špa) 3849

9. (9) Iga Swiatek (Pol) 3786

10. (7) Ons Jabeur (Tun) 3455

...

30. (31) Tamara Zidanšek (Slo) 1876

98. (96) Kaja Juvan (Slo) 790

136.(138) Polona Hercog (Slo) 549

308.(288) Dalila Jakupović (Slo) 211