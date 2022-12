Đoković ob vrnitvi v Avstralijo: Težko bo pozabiti, kaj se je dogajalo

Petintridesetletni Beograjčan je vnovič poudaril, da je odprto prvenstvo Avstralije, ki se bo začelo 16. januarja, njegov najljubši turnir. V Melbournu je doslej slavil devetkrat.

Na začetku tega leta je tja prišel z željo po desetem naslovu, a so ga zaradi neizpolnjevanja pogojev za vstop v državo iz dežele "tam spodaj" kasneje izgnali. Pred mesecem dni je zdajšnja avstralska vlada ukinila njegovo triletno prepoved vstopa v Avstralijo ter mu dovolila igranje na tamkajšnjih tleh.

"Te stvari je težko pozabiti, to bo ostalo z mano, dokler bom živ. Še nikoli prej nisem doživel kaj podobnega in upam, da tako tudi ostane. Zame je bila to dragocena izkušnja. Moram naprej, raje govorim o občutkih, ko igram v tej državi," je na medijskem druženju v Adelajdi dejal dobro razpoloženi Đoković.