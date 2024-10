Đoković odpovedal nastop na pariškem mastersu

"Na žalost letos ne bom igral na mastersu v Parizu. Opravičujem se vsem, ki so upali, da me bodo tam gledali. Vsem želim odličen turnir. Nanj imam veliko lepih spominov s sedmimi naslovi in upam, da se naslednje leto vrnem," je zapisal Đoković, ki je na tem turnirju dobil 18 izmed zadnjih 19 dvobojev.

Srbski teniški igralec bo do konca leta zagotovo odigral ekshibicijski dvoboj 1. decembra v Buenos Airesu z Argentincem Juanom Martinom del Potrom, ki se bo ob tej priložnosti poslovil od tenisa.