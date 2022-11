Đoković ostaja v igri za 4,5 milijona evrov

Srb Novak Đoković je skupinski del zaključnega turnirja ATP v Torinu končal neporažen. V tretjem nastopu je po treh urah in enajstih minutah igre premagal Rusa Danila Medvedjeva s 6:3, 6:7 in 7:6. Dvoboj je bil brez tekmovalnega naboja, saj je imel Srb že zagotovljeno mesto v polfinalu, Rus pa je pred tem izgubil z rojakom Andrejem Rubljovom in Grkom Stefanosom Cicipasom.

Novak Đoković je z zmago proti Danilu Medvedjevu zaslužil skoraj 370.000 evrov, kolikor je vredna vsaka zmaga na zaključnem turnirju, in hkrati ohranil stoodstotni izkupiček v Torinu, ki mu lahko ob končni zmagi v nedeljo prinese nagrado v višini nekaj več kot 4,5 milijona evrov. Izidi, finale ATP:

- rdeča skupina, 3. krog:

Novak Đoković (Srb/7) - Danil Medvedjev (Rus/4) 6:3, 6:7 (5), 7:6 (2). icon-link Skupine in izločilni boji SP v nogometu FOTO: Sofascore.com