Đoković ostro nad medije: Šlo je za lov na čarovnice

Novak Đoković je bil med turnejo deležen številnih kritik zaradi polnih tribun v Zadru in pomanjkljivega spoštovanja higienskih smernic za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Med drugim se je na Twitterju pojavil posnetek z nočne zabave v Beogradu, ki so jo poleg Đokovića obiskali še Dominic Thiem , Grigor Dimitrov , Goran Ivanišević in Alexander Zverev . Veliko je bilo poplesavanja, med drugim zgoraj brez z vrtenjem majic. Prvi igralec svetovne jakostne lestvice ATP je sicer trenutno v Združenih državah Amerike, kjer čaka na nadaljevanje zaradi covida-19 prekinjene sezone teniških turnirjev najvišje kakovostne ravni. Prvi turnir za grand slam - v zaradi koronavirusa povsem na glavno obrnjeni sezoni - bo odprto prvenstvo ZDA, ki se bo v varovanem mehurčku začelo konec meseca v New Yorku. Đoković je za ameriške medije dejal, da Adrie Tour ni želel odpovedati in da bi ta turnir še enkrat izpeljal, ne glede na vse, kar se je zgodilo. " Mislim, da nisem storil nič slabega, " je dejal. " Žal mi je ljudi, ki so bili okuženi. Ali se počutim krivega za koga, ki je bil okužen v Srbiji, na Hrvaškem in v regiji? Seveda ne. Kako lahko za vse krivite enega posameznika ?" " Poskušali smo storiti nekaj s pravim namenom, " je dejal za New York Times. "Da, bilo je nekaj korakov, ki bi jih bilo mogoče storiti drugače, toda ali bom potem za vedno kriv, da sem storil napako? " Mislim, v redu, če je tako, v redu, bom sprejel, ker je to edino, kar lahko storim ."

"Če bi imel priložnost narediti Adria Tour še enkrat, bi to storil. Vse skupaj je bilo kot lov na čarovnice," je bil do gonje v medijih kritičen srbski teniški igralec, ki je sicer veliko negativne publicitete v času pandemije požel tudi kot goreč nasprotnik obveznega cepljenja. Đoković se je odločil za potovanje v New York na US Open, ker 17-kratni prvak v posamični konkurenci na turnirjih za grand slam ni želel zamuditi priložnosti, da bi zmanjšal vrzel za ŠvicarjemRogerjem Federerjem, ki je na vrhu med moškimi z 20 grand slam naslovi. Federerja ne bo na Flushing Meadows, potem ko si je vzel leto dni za okrevanje po operaciji kolena, medtem ko se je lanski prvak OP ZDA Rafael Nadal, ki ima 19 grand slam naslovov, pridružil številnim vrhunskim igralcem in igralkam, ki zaradi pandemije niso hoteli potovati na drugo stran Atlantika. "Ne morem reči, da je to glavni razlog, da sem tukaj, vendar je to eden od razlogov," je dejal Đoković. "Moram razmišljati o sebi, svojem zdravju in telesni pripravljenosti ter o tem, ali je v redu, da sem z mojo ekipo tukaj. Ko je bilo to preverjeno, sem se tudi kot vrhunski igralec počutil odgovornega, da sem tukaj. Za naš šport je pomembno, da nadaljujemo."

Đoković bo pred US Opnom v New Yorku zaigral na pripravljalnem turnirju Western and Southern Open, ki je bil na vzhodno obalo ZDA na prizorišče v Queensu prestavljen iz Cincinnatija. Đoković je US Open dobil trikrat, in sicer v letih 2011, 2015 in 2018.