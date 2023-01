Đoković po dveh letih nazaj v Melbournu: Počutim se odlično

Prihod Novaka Đokovića v Avstralijo na začetku lanskega leta je poskrbel za eno največjih športnih sag zadnjega obdobja, saj mu oblasti tam spodaj zaradi necepljenosti niso dovolile nastopiti in so ga deportirale nazaj. Odtlej so se razmere glede epidemije koronavirusa umirile do te mere, da se je lahko srbski teniški as letos normalno vrnil v državo, kjer je leta 2008 osvojil svoj prvi grand slam.

Dobro formo je potrdil z zmago na turnirju ATP 250 v Adelaidi, sedaj pa je po dveh letih prvič okusil podlago Rod Laver Arene, kjer bo 29. januarja veliki finale OP Avstralije, na katerem velja za nespornega favorita. "Zelo čustven in vesel sem. Hvala vsem za takšen sprejem. Počutim se odlično. Komaj sem čakal, da se vrnem sem," je 15-tisočglavo množico ob prihodu na stadion nagovoril 35-letnik iz Beograda.

Đoković bo imel v Melbournu, kjer bo lovil svojo deseto zmago na OP Avstralije, priložnost, da se na vrhu večne lestvice dobljenih grand slamov izenači z Rafaelom Nadalom pri številki 22. V zadnjem obdobju se je sicer ubadal s težavami v zadnji stegenski mišici, a je navijače pomiril z besedami, da bolečin ne čuti več in se počuti v redu.