Đoković po dveh mesecih samoizolacije spet v domovini

Na vsakem turnirju bo nastopilo osem igralcev. V letošnji sezoni neporaženiNovak Đoković, ki je slavil tudi na letošnjem uvodnem turnirju za grand slam v avstralskem Melbournu, je med drugim k sodelovanju povabil Avstrijca Dominica Thiema in Bolgara Grigorja Dimitrova. Ta turneja se bo zaključila v Sarajevu z ekshibicijsko tekmo med prvim igralcem sveta in domačinom Damirjem Džumhurjem. Dvaintridesetletni Đoković je v času epidemije novega koronavirusa prek svoje fundacije bolnišnicam v domovini in tujini priskrbel izdatna denarna sredstva in potrebno zdravniško opremo v vrednosti prek dva milijona evrov.

Teniška sezona je bila prekinjena v prvi polovici marca, vodilne osebe ATP, WTA in ITF pa so sporočili, da se ne bo začela vsaj do 3. avgusta. Teniški igralci po svetu se sicer počasi vračajo na treninge ob upoštevanju zdravstvenih priporočil, odigrali so tudi nekaj ekshibicijskih dvobojev za zaprtimi vrati.