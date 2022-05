Đoković po naslovu v Rimu z nekoliko večjo prednostjo

Aljaž Bedene ta teden nastopa v Lyonu na zadnjem turnirju pred odprtim prvenstvom Francije. V prvem krogu ga danes dopoldne čaka dvoboj s Korejcem Soonwoojem Kwonom (71. na lestvici ATP). Od Slovencev je med najboljšimi 500 igralci še Blaž Rola, ki je izgubil devet mest in je zdaj 290. Med deseterico je prišlo do treh sprememb. Grk Stefanos Cicipas je po nastopu v finalu Rima, kjer ga je Novak Đoković ugnal s 6:0, 7:6 (5), na četrtem mestu prehitel Španca Rafaela Nadala.



Dve mesti je pridobil tudi polfinalist Rima Norvežan Casper Ruud, ki je zdaj osmi. Na deseto pa je padel Italijan Matteo Berrettini, ki bo zaradi poškodbe izpustil OP Francije.



Lestvica ATP (16. maja):

1. (1) Novak Đoković (Srb) 8660

2. (2) Danil Medvedjev (Rus) 7980

3. (3) Alexander Zverev (Nem) 7200

4. (5) Stefanos Cicipas (Grč) 6170

5. (4) Rafael Nadal (Špa) 5525

6. (6) Carlos Alcaraz (Špa) 4770

7. (7) Andrej Rubljov (Rus) 3945

8. (10) Casper Ruud (Nor) 3940

9. (9) Felix Auger-Aliassime (Kan) 3850

10. (8) Matteo Berrettini (Ita) 3805

...

175. (164) Aljaž Bedene (Slo) 336

290. (281) Blaž Rola (Slo) 170

...

Iga Swiatek trdno številka ena, Tamara Zidanšek 25.

Poljakinja Iga Swiatek ostaja številka ena teniške lestvice WTA. Dvajsetletnica je v nedeljo ubranila naslov v Rimu, na vrhu razpredelnice pa ima zdaj 2150 točk naskoka pred prvo zasledovalko Čehinjo Barboro Krejčikovo. Najboljša Slovenka ostaja Tamara Zidanšek, ki je izgubila eno mesto in je zdaj 25. igralka sveta. Za Konjičanko prihaja pomemben nastop na Rolandu Garrosu, ki se bo začel v nedeljo. Na pariškem pesku namreč brani ogromno število točk po lanskem nastopu v polfinalu. Ta teden na turnirjih serije WTA v Rabatu in Strasbourgu ne nastopa, bo pa v Franciji dejavna Kaja Juvan. Mlada Ljubljančanka je na lestvici napredovala za štiri mesta in je 81. igralka sveta. Danes jo v Strasbourgu čaka nastop v prvem krogu proti Argentinki Lini Glushko (291. WTA). Od Slovenk je med najboljšimi 200 igralkami še naprej Polona Hercog, ki pa je izgubila 21 mest in je zdaj 187.

Med najboljšo deseterico je Tunizijka Ons Jabeur znova posegla najvišje v karieri. Po nastopu v finalu Rima, kjer je izgubila proti Igi Swiatek z 2:6, 2:6, je po novem šesta igralka sveta. Za mesto je napredovala tudi Arina Sabalenka. Belorusinja je po novem sedma na lestvici WTA.

Lestvica WTA (16. maja):

1. (1) Iga Swiatek (Pol) 7061 točk

2. (2) Barbora Krejčikova (Češ) 4911

3. (3) Paula Badosa (Špa) 4770

4. (4) Maria Sakkari (Grč) 4726

5. (5) Anett Kontaveit (Est) 4446

6. (7) Ons Jabeur (Tun) 4380

7. (8) Arina Sabalenka (Blr) 3966

8. (6) Karolina Pliškova (Češ) 3568

9. (9) Danielle Collins (ZDA) 3315

10. (10) Garbine Muguruza (Špa) 3031

...

25. (24) Tamara Zidanšek (Slo) 1683

81. (85) Kaja Juvan (Slo) 802

187. (166) Polona Hercog (Slo) 358

...