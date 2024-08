Đoković po primeru Sinnerja poziva k spremembi pravil

Đoković je pozval k spremembi protidopinških pravil v tenisu v zvezi z nedavnim primerom italijanskega teniškega igralca Jannika Sinnerja. Srbski as pravi, da razume, zakaj igralci dvomijo, ali se primeri dopinga obravnavajo enako.

"V sistemu je veliko težav," je dejal Đoković. "Opažamo pomanjkanje standardiziranih in jasnih protokolov. Razumem občutke številnih igralcev, ki se sprašujejo, ali so bili obravnavani enako. Upajmo, da se bodo vodilni organi našega športa lahko nekaj naučili iz tega primera in v prihodnosti ubrali boljši pristop. Kolektivno mora priti do spremembe in mislim, da je to več kot očitno," se je Đoković odzval na primer domnevnega dopinga prvega igralca sveta Sinnerja, ki je vznemiril športno javnost, potem ko se je Sinner kljub pozitivnemu vzorcu na prepovedani steroid izognil daljšemu suspenzu.

Tenisaču iz kraja Sexten/Sesto na Južnem Tirolskem v severni Italiji so zaradi pozitivnega izida naknadno odvzeli denarno nagrado in točke za turnir ATP v Indian Wellsu, kjer se je marca uvrstil v polfinale.