Nova senzacija v Parizu: po petih urah tenisa izpadel tudi Đoković

V četrtek se je od letošnjega drugega turnirja za grand slam v francoski prestolnici poslovil prvopostavljeni Italijan Jannik Sinner. Po vodstvu s 6:3, 6:2 in 5:1 je Južni Tirolec doživel pravi kolaps proti Argentincu Juanu Cerundolu in do konca dvoboja osvojil le še dve igri, dan kasneje pa se je na osrednjem igrišču Philippe Chatrier zgodila nova teniška senzacija v režiji komaj 19-letnega Joaa Fonsece.

Dvajset let starejši Novak Đoković je dobro začel dvoboj proti obetavnemu južnoameriškemu tekmecu ter rutinirano dobil uvodna niza. Brazilec je v nadaljevanju zaigral naravnost sijajno in iztržil odločilen peti niz. V njem je sprva bolje kazalo Srbu, v četrti igri je odvzel servis tekmecu in povedel s 3:1, a mu je Fonseca takoj vrnil z enako mero in izenačil na 3:3. Pri 5:5 je Fonseca znova odvzel servis Srbu in povedel s 6:5. V dvanajsti igri se je pri zaostanku 30:40 izvil iz neprijetnega položaja, osvojil je naslednje tri točke in se po maratonskem obračunu veselil svoje najbolj odmevne zmage v karieri.