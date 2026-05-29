Nova senzacija v Parizu: po petih urah tenisa izpadel tudi Đoković

Pariz, 29. 05. 2026 21.27

Lu.M STA
Novak Đoković

Novak Đoković je v tretjem krogu končal svojo pot na letošnjem Roland Garrosu. Po skoraj petih urah neverjetnega boja je moral premoč priznati Joau Fonseci. Brazilec je nadoknadil zaostanek dveh nizov in na koncu zmagal s 3:2. Srbski teniški as je tako zapravil morda najlepšo priložnost, ki jo bo še kdaj imel za osvojitev 25. kariernega grand slama.

Novak Đoković in Joao Fonseca
FOTO: Profimedia

V četrtek se je od letošnjega drugega turnirja za grand slam v francoski prestolnici poslovil prvopostavljeni Italijan Jannik Sinner. Po vodstvu s 6:3, 6:2 in 5:1 je Južni Tirolec doživel pravi kolaps proti Argentincu Juanu Cerundolu in do konca dvoboja osvojil le še dve igri, dan kasneje pa se je na osrednjem igrišču Philippe Chatrier zgodila nova teniška senzacija v režiji komaj 19-letnega Joaa Fonsece.

Dvajset let starejši Novak Đoković je dobro začel dvoboj proti obetavnemu južnoameriškemu tekmecu ter rutinirano dobil uvodna niza. Brazilec je v nadaljevanju zaigral naravnost sijajno in iztržil odločilen peti niz. V njem je sprva bolje kazalo Srbu, v četrti igri je odvzel servis tekmecu in povedel s 3:1, a mu je Fonseca takoj vrnil z enako mero in izenačil na 3:3. Pri 5:5 je Fonseca znova odvzel servis Srbu in povedel s 6:5. V dvanajsti igri se je pri zaostanku 30:40 izvil iz neprijetnega položaja, osvojil je naslednje tri točke in se po maratonskem obračunu veselil svoje najbolj odmevne zmage v karieri.

Novak Đoković
FOTO: Profimedia

Fonseca, ki je lani dosegel dve turnirski zmagi v Buenos Airesu in Baslu, se bo v osmini finala pomeril z zmagovalcem norveško-ameriškega obračuna Casper Ruud – Tommy Paul. Med najboljših 16 se je poleg Fonsece prebil tudi Rus Andrej Rubljov. Enajsti nosilec je bil boljši od Portugalca Nuna Borgesa s 7:5, 7:6 (2) in 7:6 (2), njegov naslednji tekmec pa bo Čeh Jakub Menšik, ki je izločil osmopostavljenega Avstralca Alexa De Minaurja z 0:6, 6:2, 6:2 in 6:3.

Drugopostavljeni Nemec Alexander Zverev se bo drevi pomeril s Francozom Quentinom Halysom.

