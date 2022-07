Đoković po slabem začetku stvari postavil na svoje mesto

Novak Đoković je kljub izgubljenemu prvemu nizu polfinalnega dvoboja proti domačinu Cameronu Norrieju na koncu zmagal z 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.

Novica, da Rafael Nadal zapušča letošnji Wimbledon in posledično vsaj v Angliji letos še ne bo osvojil 23. naslova na turnirjih velike četverice, je mnoge razžalostila, vsaj enega začasnega prebivalca Londona pa vsaj rahlo razveselila. Novak Đoković je leto začel z jasno misijo, osvojiti čim več naslovov na štirih najpomembnejših turnirjih in velikemu tekmecu na večni lestvici čim bolj pobegniti. Na začetku Wimbledona je ta misija postajala vse bolj nemogoča. Neverjetni dosežki Nadala so na Srbova ramena podali precejšnjo težo. Zaradi dobro znanih razlogov Đoković ne ve, če bo lahko nastopil na US Opnu in Nadalova zmaga na sveti travi bi lahko Španca izstrelila na vrh večne debate o najboljšem vseh časov. Zato je polfinalni dvoboj z 12. igralcem sveta in ljubljencem domačega občinstva Cameronom Norriejem bil veliko več kot zgolj obračun, ki bo ponudil drugega finalista letošnjega Wimbledona. Britanec se je boril proti zgodovini, bližnji in daljni. 37 različnih priložnosti so imeli številni izzivalci, da Srba na osrednjem igrišču Wimbledona premagajo in vsakič jih je Đoković premagal, Norrie bi v primeru poraza bil že 38. zaporedni poraženec na najbolj sveti travi.

icon-expand Cameron Norrie je igral v svojem prvem polfinalu na enem od turnirjev velike četverice FOTO: AP

Norrie je začel odločno Britanec je srečanje začel z izgubljeno igro na svojem servisu. Vse je delovalo zelo znano, pred travnatega kralja so pripeljali novo nebogljeno žrtev. A Norrie ni človek, ki se ne boji izzivov. Lani sta se ta nasprotnika srečala prvič in Britanec je v srečanje na zaključnem turnirju sezone kljub temu, da je povabilo prejel šele kot rezerva, vstopil samozavestno, Novak mu je moral dokazati kdo je boljši. To je tudi storil in po zgolj treh osvojenih igrah, je Norrie igrišče zapustil v šoku. Kako sploh lahko premagaš prvega igralca sveta in človeka, ki je bil lani zgolj eno zmago oddaljen od koledarskega grand slama? Po prvem nizu je marsikdo v občinstvu, ki je razumljivo podpiralo domačega izzivalca, z razlogom pomislil, da je Norrie našel pravi recept. Kar dvakrat je ukradel Srbov servis in prepričljivo osvojil prvi niz 6:2.

Đoković je hitro odgovoril Jasno je bilo, da zgodba še ni bila končana. Đoković ni prvič izgubil niz proti nadobudnemu nasprotniku, nenazadnje se je v četrtfinalu proti Janniku Sinnerju vrnil po zaostanku 0:2 in kmalu je bilo očitno, da Srb ne namerava svoje misije zaključiti stopničko pred vrhom. V drugem nizu je svoj servis močno popravil in zadržal vse svoje igre, kljub temu Norrie ni popustil pod pritiskom. Britanec se je zlomil šele v osmi igri drugega niza, ki ga je Srb zmagal s 6:3. Tretji je sledil podobnemu scenariju, le da je Đoković Britancu ukradel dve igri na njegov servis.

icon-expand Novak Đoković kljub izgubljenemu prvemu nizu do konca srečanja ni popuščal in dvoboj zaključil po dveh urah in 35 minutah FOTO: AP

Četrti niz je hitro izgubil svoj naboj, saj je Đokoviću že v prvi igri niza znova uspel break. Kljub hvale vrednemu uporu Britanca, ki se je na domači travi svojim ljubiteljem pokazal v svojji najboljši luči, so na koncu izkušnje Srba bile odločilne. Mirno je še tretji niz zapored osvojil vse igre na svoj servis in Nick Kyrgios je v svojem prvem velikem finalu dobil pričakovanega nasprotnika. 'Naloga še ni zaključena' "Polfinale grand slama je in v preteklosti sem igral na številnih. Nikoli ni lahko stopiti na igrišče, veliko je pritiska in Cameron je igral doma. Zelo ga spoštujem. Danes je bilo zelo vroče, najbolj na tem turnirju, na začetku sem bil malo bolj napet, ni bilo vse tekoče. V drugem nizu sem imel srečo, da sem dobil break in momentum se je spremenil," je na igrišču po srečanju dejal Đoković.

icon-expand Novak Đoković bo zaigral že v 32. finalu turnirjev velike četverice FOTO: AP