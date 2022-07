Đoković po vnovičnem slavju v Wimbledonu še vedno upa na nastop v ZDA

"Nisem cepljen in se ne nameravam cepiti proti novemu koronavirusu," je dejal 35-letnik po osvojitvi sedmega naslova v Wimbledonu.

Njegova edina možnost je, da se obveznost cepljenja razveljavi ali da dobi izjemo. "Upam, da bom dočakal dobre novice iz ZDA, ker bi res rad šel tja igrat. To bi bil verjetno naslednji veliki turnir, naslednji veliki zamah, pred tem bi igral turnir ali dva in potem OP ZDA." Zadnji letošnji turnir za grand slam v New Yorku se bo začel 29. avgusta. Pred kratkim je bila razveljavljena obveznost testiranja pred vstopom v ZDA, vendar je cepljenje proti koronavirusu z nekaj izjemami še vedno pogoj za vstop v državo.

"Če ne bo šlo, bom moral videti, kakšen bo moj urnik," je dejal Novak Đoković in dodal, da na manjših turnirjih verjetno ne bo igral.