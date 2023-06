Đoković po zmagi v Parizu spet številka ena na svetu

Swiatek še naprej vodi na lestvici WTA, Sabalenka se bliža

Iga Swiatek je z zmagoslavjem na turnirju za veliki slam v Parizu ohranila vodstvo na svetovni lestvici teniških igralk. Prednost Poljakinje, ki je neprekinjeno vodilna že od 4. aprila 2022, pred Belorusinjo Arino Sabalenka pa se je zmanjšala na 928 točk. Čeprav se je Sabalenka prebila do polfinala Roland Garrosa in nabrala dodatnih 500 točk, je Swiatek zadržala prvo mesto, saj je ubranila 2000 točk za lansko zmago. Poljakinja bo na vrhu ostala vsaj do konca Wimbledona, ko bodo imele njene izzivalke prvo priložnost, da jo zamenjajo kot številko 1. Za hrbtoma Swiatek in Sabalenke je prišlo do spremembe. Na tretje mesto, najvišje v karieri, je napredovala Kazahstanka Jelena Ribakina, ki pa za Belorusinjo zaostaja za skoraj tri tisoč točk. Četrta je Francozinja Caroline Garcia, Američanka Jessica Pegula pa je s tretjega padla na peto mesto. Slovenske igralke so po drugem grand slamu sezone še nazadovale. Najboljša je Tamara Zidanšek na 139. mestu (499 točk), ki je obenem tudi edina Slovenka med prvini 200 na svetu.

Kaja Juvan je 233., Dalila Jakupovič pa tik za njo na 235. mestu. Obe imata po 300 točk.

Lestvica WTA (12. junij):

1. (1) Iga Swiatek (Pol) 8940 točk

2. (2) Arina Sabalenka 8012

3. (4) Jelena Ribakina (Kaz) 5090

4. (5) Caroline Garcia (Fra) 5025

5. (3) Jessica Pegula (ZDA) 4905

6. (7) Ons Jabeur (Tun) 3961

7. (6) Cori Gauff (ZDA) 3435

8. (8) Maria Sakari (Grč) 3272

9. (10) Petra Kvitova (Češ) 3102

10. (12) Beatriz Maia (Bra) 2910

...

139. (110) Tamara Zidanšek (Slo) 499

233. (220) Kaja Juvan (Slo) 300

235. (201) Dalila Jakupovič (Slo) 300

...